DJI Air 3 Leak: Offizielle Bilder zeigen Drohne, neuen Controller & Akku

Der chinesische Hersteller DJI wird in Kürze mit der Air 3 seine neueste Drohne aus der etwas günstigeren Produktreihe auf den Markt bringen. Wir haben jetzt erste offizielle Marketing-Bilder vorliegen, die unter anderem das Dual-Kamera-System der neuen Drohne zeigen.

Dual-Kamera-System wie in der DJI Mavic 3, aber ohne Hasselblad

Neuer, größerer Akku und neuer Controller

Zusammenfassung DJI bringt Air 3 Drohne & RC-N2 Controller auf den Markt.

Air 3 mit Dual-Kamera-System & 4241mAh Akku.

Keine Kooperation mit Hasselblad bei Air 3-Kamera.

Preise ab 962 britischen Pfund.

RC-N2 Controller ähnelt DJI RC-Controller mit Touch-Display.

Technische Daten zu Drohne & Controller noch unbekannt.

Flugzeit durch größeren Akku deutlich gesteigert.

DJI

Die DJI Air 3 geistert schon seit geraumer Zeit durch die Gerüchteküche, wobei zuletzt deutlich wurde, dass DJI nicht nur eine neue Drohne unter diesem Namen plant, sondern auch einen neuen Controller auf den Markt bringt. Nach diversen Wackel- und Box-Fotos können wir jetzt erstmals offizielle Marketing-Bilder der beiden Geräte zeigen.Wie auf den Bildern gut erkennbar ist, integriert DJI bei der Air 3 ein neues Kamerasystem, das gleich zwei Sensoren in dem an der Front befestigten Gimbal unterbringt. Damit passt man die Ausstattung der DJI Air 3 den aktuellen Varianten der teureren Mavic 3-Serie an, die ebenfalls über zwei Kameras verfügen.Ein Unterschied gegenüber der Mavic-Serie scheint aber zu sein, dass DJI bei der Air 3 zumindest im Fall des jetzt erscheinenden Modells keine Kooperation mit dem schwedischen Kameraspezialisten Hasselblad eingeht, da das bei den Mavic-3-Modellen verwendete Logo des Unternehmens hier nicht auf dem Gehäuse der Kameraeinheit angebracht wird.Außerdem zeigen die Marketing-Bilder auch einen neuen Akku für die DJI Air 3, dessen Kapazität jetzt auf 4241mAh bzw. 62,6 Wattstunden ansteigt. Damit dürfte die Gesamtflugzeit im Vergleich zur Air 2 bzw. Air 2S noch einmal deutlich steigern, schließlich ist der neue Stromspeicher rund 30 Prozent größer.Laut den uns vorliegenden Informationen wird die DJI Air 3 immer in Verbindung mit einem Controller ausgeliefert, da es kein "Drone-only"-Paket zu geben scheint. Allerdings plant DJI verschiedene Bundles, sodass es auch eine sogenannte Fly-More-Combo mit Zusatzakkus und weiterem Zubehör geben wird, die den älteren DJI RC2-Controller enthält und nicht das neuere Modell RC-N2.Optisch erinnert der neue DJI RC-N2-Controller stark an den seit Mai 2022 erhältlichen DJI RC-Controller, er besitzt also ein großes Touch-Display unterhalb der Steuer-Sticks. Allerdings liegen uns bisher noch keine technischen Daten zur Drohne selbst und dem neuen Controller vor, sodass wir, abgesehen von optischen Unterschieden, noch keine Angaben darüber machen können, welche Eigenschaften die DJI Air 3 oder der DJI RC-N2 haben.Preisangaben gibt es aber bereits: so nennt die britische Niederlassung von Amazon unbeabsichtigt schon Preise für mindestens drei der geplanten SKUs. Die DJI Air 3 mit RC-N2-Controller wird dort zum Preis von 962 £ (1115 €) gelistet. Für die Fly More Combo mit dem alten DJI RC-2-Controller spricht Amazon von 1199 £ (1389 €), während die Fly More Combo mit dem neuen RC-N2-Controller für 1379 £ (1597 €) gelistet wird.