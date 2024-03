DJI Mini 3: Media Markt verkauft kompakte Drohne zum Knaller-Preis

Bei Media Markt sinken die Preise für die beliebte DJI Mini 3. Die besonders kompakte und für Einsteiger interessante Drohne startet bereits ab 299 Euro. Zusätzlich werden Bundles mit der DJI RC und das Fly More Combo mit viel Zubehör stark reduziert angeboten.

Kompakte DJI-Drohne zum günstigen Preis

Weitere Details zur DJI Mini 3 Drohne

DJI Mini 3 + DJI RC Jetzt für 499 Euro bei Media Markt

Passend zum Frühlingsanfang und zu Ostern wird die DJI Mini 3 zum Tiefpreis verkauft. Media Markt bietet insgesamt fünf verschiedene Ausstattungsoptionen , unter anderem auch mit der DJI RC samt 5,5-Zoll-HD-Display und der Fly More Combo inklusive Ersatzteilen, Zusatzakkus, Transporttasche und Co. Tolle und vor allem günstige Pakete für alle neuen Drohnenpiloten.Inklusive Batterie, Propeller und MicroSD-Karte bringt die DJI Mini 3 nur knapp 248 Gramm auf die Waage und gehört damit zu den leichtesten Drohnen im Sortiment des Herstellers. Dabei setzt das Mini-Modell auf einen 1/1,3 Zoll großen CMOS-Sensor mit 48 Megapixeln, einem 82-Grad-Sichtfeld, 24 Millimeter äquivalenter Brennweite und einer f/1,7-Blende.Videos können in 4K-Auflösung mit bis zu 30 FPS, in 2.7K wiederum sogar mit 60 FPS aufgezeichnet werden. Zudem sind HDR-Aufnahmen mit bis zu 30 FPS möglich. Das Gimbal-Design der DJI Mini 3 bietet zudem echte vertikale Aufnahmen, vorprogrammierbare QuickShots (Dronie, Kreisen, Helix, Rocket und Boomerang) und das bei einer Akkulaufzeit von bis zu 38 Minuten pro Batterie.In der von Media Markt angebotenen Fly More Combo sind neben der DJI Mini 3 unter anderem die DJI RC mit 5,5-Zoll-HD-Display samt Videoübertragung mit bis zu 10 Kilometern Reichweite und insgesamt zwei Akkus enthalten. Außerdem befinden sich eine Tasche, die Zweiwege-Ladestation, ein Gimbal-Schutz und diverse Ersatzteile (Propeller, Schrauben, Kabel) im Lieferumfang.