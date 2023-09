Bereits mit der Einführung der iPhone 14-Familie schob Apple seine Smartphones im "Mini"-Format aufs Abstellgleis. Nun soll das iPhone 13 Mini ganz aus dem Sortiment des Herstellers verschwinden. Darauf deuten mittlerweile lange Lieferzeiten und Prognosen hin.

George Buhnici

Zu geringe Nachfrage nach Kompakt-Smartphones

Das Mini-Ende wurde bereits 2022 besiegelt

Zusammenfassung iPhone 13 Mini soll aus Apple-Sortiment verschwinden

Lange Lieferzeiten in den USA deuten auf Produktionsstopp hin

iPhone 12 Mini und 13 Mini erfüllten Erwartungen nicht

Nur 3% der iPhone 13-Verkäufe waren Mini-Varianten

iPhone 14 Plus ersetzt Mini-Format, iPhone 15 Plus erwartet

iPhone 13 Mini aktuelles Einstiegsmodell, trotz hoher Preise

In Deutschland sind iPhone 13 Mini Lagerbestände noch gut gefüllt

In den Vereinigten Staaten werden die Lagerbestände des iPhone 13 Mini knapp. Die Lieferzeiten im US-Store liegen für bestimmte Farb- und Speichervarianten bei bis zu acht Wochen. Laut Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman ein erstes Anzeichen dafür, dass der Hersteller die Produktion des im Jahr 2020 eingeführten 5,4-Zoll-Modells einstellen wird.Mit dem iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini wollte Apple die Nachfrage nach kompakten, aber dennoch leistungsstarken Smartphones bedienen. Ohne Erfolg: Analysten gehen davon aus, dass lediglich drei Prozent der iPhone 13-Verkäufe auf die Mini-Variante zurückzuführen sind. Offizielle Zahlen wurden seitens Apple nie veröffentlicht.Apple entschied sich mit der Einführung der iPhone 14-Familie im letzten Jahr gegen eine Mini-Neuauflage und stattdessen für das iPhone 14 Plus mit 6,7 Zoll. Prognosen zufolge soll man in Cupertino an diesem Format festhalten und auch zur morgigen Keynote (12.09.) ein passendes iPhone 15 Plus im Gepäck haben. Und das, obwohl die Plus-Variante ebenfalls kein Erfolgsgarant zu sein scheint.Neben dem iPhone SE (3. Generation) mit 4,7-Zoll-Display und Home-Button wird das iPhone 13 Mini derzeit als Ein­stiegs­modell verkauft, obwohl der Preis von 799 Euro (UVP) wohl eher in Richtung oberer Mittelklasse tendiert. Beide setzen auf den älteren Apple A15-Chip. Im Vergleich dazu starten das iPhone SE bei 549 Euro und das iPhone 14 mit 6,1 Zoll ab 999 Euro.In Deutschland scheinen auch die Lager weiterhin gut gefüllt zu sein. Sämtliche Farb- und Speichervarianten des iPhone 13 Mini können derzeit innerhalb eines Tages geliefert werden. Es wäre jedoch nicht unüblich, dass sich Apple schon morgen von seinen Restbeständen trennt und die kompakten Smartphones recycelt.