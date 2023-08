Apple-Experte verrät, welches iPhone 15 sich am besten verkaufen wird

In wohl zwei Wochen wird Apple seine neuen iPhones vorstellen (der Termin ist noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich). Schon jetzt gibt es Voraussagen, welches neue Apple-Smartphone am populärsten sein wird, unter anderem vom renommierten Apple-Kenner Ming-Chi Kuo.

iPhone 15 Pro Max: 35 bis 40 Prozent der Verkäufe

Zusammenfassung Vorstellung neuer iPhones wohl in zwei Wochen

Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert iPhone 15 Pro Max als Verkaufssieger

iPhone 15 Pro Max soll 35-40% aller Verkäufe ausmachen

Neues Modell wird Periskop-Linse für besseren optischen Zoom haben

Preis für iPhone 15 Pro Max könnte um 200 Dollar steigen

Produktionskosten für Periskop-Optik viermal so hoch wie herkömmliche Linse

Periskop-Objektiv wahrscheinlich ab iPhone 16 Pro verfügbar

Man muss an dieser Stelle kaum noch erläutern, dass Ming-Chi Kuo der derzeit bekannteste und auch zuverlässigste Apple-Insider ist. Der für TF International Securities tätige Analyst verfügt über beste Kontakte in die Zuliefererbranche und auch nach Cupertino, entsprechend oft treffen seine Voraussagen ins Schwarze.Nun hat sich Kuo zu den möglichen bzw. erwarteten Verkäufen bei den neuen iPhones geäußert und sieht dort einen klaren Sieger: das iPhone 15 Pro Max. Laut Kuo werde dieses zwischen 35 und 40 Prozent der Verkäufe ausmachen, das bedeutet, dass sich der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino auch auf sein teuerstes Modell konzentrieren wird.Eine große Überraschung ist diese Voraussage allerdings nicht, denn erst gestern berichteten wir, dass das iPhone 14 Pro Max das meistverkaufte Smartphone überhaupt ist. Laut Kuo bzw. internen Apple-Berechnungen wird sich das kommende Pro Max-Modell noch besser als das aktuelle verkaufen, das Unternehmen rechnet hier offenbar mit einem Plus von etwa zehn Prozent.In seinem neuesten, auf Medium veröffentlichten Report (via 9to5Mac ) schreibt Kuo: "Das bedeutet, dass Apple optimistisch ist, was das Verkaufsargument des Periscope angeht, das nur im iPhone 15 Pro Max verfügbar ist." Gemeint ist damit die neue Periskop-Linse, die Apple aller Wahrscheinlichkeit nach verbauen wird und die einen besseren optischen Zoom ermöglicht. Diese wird aber vermutlich exklusiv im iPhone 15 Pro Max zu finden sein.Dieser bessere optische Zoom wird allerdings seinen Preis haben, denn Gerüchten zufolge wird das iPhone 15 Pro Max um gleich 200 Dollar teurer sein als sein Vorgänger. Laut Kuo liegt das vor allem daran, dass die Produktionskosten einer Periskop-Optik viermal so hoch sind wie bei einer herkömmlichen Linse. Kuo bestätigte allerdings Gerüchte, dass das Periskop-Objektiv im nächsten Jahr für das "kleinere" iPhone 16 Pro verfügbar sein wird.