Nintendo Switch: OLED-Modell erscheint in neuer Mario-Red-Edition

Während in der Gerüchteküche vorrangig über die Switch Pro oder gar Switch 2 gesprochen wird, stellt Nintendo jetzt ein neues OLED-Modell seiner Hybrid-Konsole vor. Die "Mario Red"-Edition kommt passend vor dem Start des neuen Spiels Super Mario Bros. Wonder.

Knallrote Neuauflage im Super Mario-Stil

Zusammenfassung Nintendo stellt neues OLED-Modell der Switch-Konsole vor

"Mario Red"-Edition wird ab dem 6. Oktober 2023 erhältlich sein

Erscheinungstermin zwei Wochen vor neuem Spiel Super Mario Bros. Wonder

Technisch identisch zu anderen Nintendo Switch OLED-Modellen

7-Zoll-OLED-Display, Full-HD-Betrieb mit Nintendo Switch-Station möglich

Preislich bei rund 350 Euro, in USA für 349,99 US-Dollar gelistet

Klassisches OLED-Modell aktuell für 325 Euro im Preisvergleich

Zuvor bereits geleakt, bestätigt Nintendo jetzt den Verkauf des Switch OLED-Modell in der "Mario Red"-Edition ab dem 6. Oktober 2023. Die knallrote Konsole erscheint somit genau zwei Wochen vor dem neuen Switch-Titel Super Mario Bros. Wonder, das ab dem 20. Oktober 2023 erhältlich sein wird.Neben den Joy-Cons werden auch die Seitenränder und die Rückseite des Nintendo Switch OLED-Modells sowie das mitgelieferte Dock rot eingefärbt. Die Silhouette von Mario an der Rückseite des Docks und die ikonischen Münzen im Bereich der Dock-Anschlüsse unterstreichen dabei die Verbindung zum Prinzessinnen-rettenden Klempner.Technisch unterscheidet sich die neue "Mario Red"-Edition nicht von den bereits verfügbaren Nintendo Switch OLED-Modellen, die unter anderem bereits in Spezialeditionen für Splatoon 3, Zelda: Tears of the Kingdom sowie Pokémon Scarlet und Violet aufgelegt wurde. Auch liegt der roten Hybrid-Konsole keinerlei Spiel bei, der Lieferumfang bleibt also ebenfalls unverändert.Gegenüber der klassischen Nintendo Switch mit ihrem 6,2 Zoll großen LCD-Bildschirm setzt das OLED-Modell - wie es der Name erwarten lässt - auf ein 7 Zoll großes OLED-Display, das weiterhin mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixel arbeitet. Für den Full-HD-Betrieb wird die mitgelieferte Nintendo Switch-Station (Dock) benötigt, die im Fall des OLED-Modells zusätzlich mit einem integrierten LAN-Anschluss ausgestattet wird.Preislich dürfte Nintendo das Switch OLED-Modell in der "Mario Red"-Edition ab dem 6. Oktober für 349,99 Euro (UVP) auf den Markt bringen. In den USA ist die optisch überarbeitete Konsole bereits für 349,99 US-Dollar im Nintendo-Store gelistet. Im Vergleich dazu ist das klassische OLED-Modell im Preisvergleich für 325 Euro zu finden. Oft fällt der Preis sogar unter die 300-Euro-Grenze.