Switch 2: Release-Zeitraum wird klarer, Nintendo verzögert absichtlich

Nintendos Switch ist immer noch erfolgreich, das zeigen Spielveröffent­lichungen wie das jüngste The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dennoch kann man nicht mehr leugnen, dass das Gerät in die Jahre kommt. Nun wird immer klarer, wann der Nachfolger kommt.

Switch 2 kommt nicht vor April 2024

LCD statt OLED

Zusammenfassung Nintendo Switch 2 in Vorbereitung, Release wohl zweite Hälfte 2024

LCD-Display, Games auf externen Speichermedien möglich

Veröffentlichung verspätet, um Knappheiten zu vermeiden

Abwärtskompatibilität unklar, Partner befürchten schlechte Verkäufe

Dass eine Switch 2 in Arbeit ist, daran besteht kein Zweifel: Denn der japanische Hersteller hat bereits bestätigt, dass ein Nachfolger in Vorbereitung ist. Nintendo hat sich sogar schon selbst zum Thema Termin geäußert, auch wenn eher nach dem Ausschlussprinzip. Denn man hat im Mai mitgeteilt, dass es in diesem Geschäftsjahr - das bis Ende März 2024 dauert - keine neue Hardware geben wird.Dennoch mehren sich nun die Anzeichen, dass eine Veröffentlichung in nicht allzu ferner Zukunft liegt: Denn laut Informationen von VGC soll Nintendos Switch 2 (oder wie auch immer man das Gerät tatsächlich nennen wird) in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres erscheinen. Die bekannte Gaming-Seite beruft sich auf Quellen, die mit den "Next-Gen-Plänen von Nintendo vertraut" sind.Ein Grund für die eher verzögerte Veröffentlichung ist demnach, dass Nintendo zum Launch genügend Geräte produzieren will, um Knappheiten wie seinerzeit bei PlayStation 5 und Xbox Series X zu vermeiden. Das bedeutet also: Die neue Konsole, zu der Studios und Partner auch schon Entwickler-Kits bekommen haben sollen, könnte theoretisch früher starten, Nintendo hat sich aber bewusst für eine etwas verzögerte Einführung entschieden.VGC hat sich auch zu den technischen Details umgehört und schreibt, dass die Switch 2 vermutlich mit einem LCD-Panel und nicht OLED-Display starten wird - aus Kostengründen. Auch beim Speicher will Nintendo eher sparen, wie viel hier geplant ist, hat VGC nicht erfahren können - Games auf externen Speichermedien wird aber auch die neue Switch unterstützen.Unklar ist nach wie vor, ob Switch 2 Spiele des Vorgängers unterstützen wird. Nintendo ist dem wohl nicht abgeneigt, es gibt aber offenbar kritische Stimmen von Drittanbieter-Partnern, die sich sorgen, dass eine Abwärtskompatibilität die Verkäufe der Next-Gen-Spiele negativ beeinträchtigen könnte.