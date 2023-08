Alte Helden: Nintendo macht dank Zelda und Mario Rekordgewinn

Es zeigt einmal mehr, welche Macht Nintendo mit seinen eigenen Kult-Charakteren in der Hand hat: Dank jüngsten Veröffentlichungen rund um Zelda und Mario hat das Unternehmen in Bezug auf den Gewinn das beste Quartal seiner Firmengeschichte.

Universal Pictures

Erfolg dank Zelda und Mario: Nintendo hat bestes Quartal

Weitere Effekte

Zusammenfassung Nintendo erzielt bestes Quartal dank Kult-Charakteren

Umsatz + Gewinn im 1. Quartal bemerkenswert hoch

Zelda-Spiel & Mario-Film liefen gut

Umsatz +50%, Gewinn +82,4% ggü. Vorjahr

Vor rund zehn Jahren steckte Nintendo tief in der Krise, der damalige CEO Satoru Iwata hatte wegen der schlechten Geschäftszahlen sein Gehalt um 50 Prozent gekürzt. Ein Jahrzehnt später steht der Konzern wieder deutlich stabiler da. Das zeigt eindrucksvoll das letzte Quartal.Wie Nintendo jüngst in seiner Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres mitteilt, das drei Monate bis zum 30. Juni umfasst, hat sich das Geschäft glänzend entwickelt. "Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn waren für ein erstes Quartal bemerkenswert hoch", so das Unternehmen. Bloomberg (Paywall) merkt an, dass das Unternehmen noch nie im ersten Quartal so viel Gewinn machen konnte.Woher kommt der Rekordgewinn? Nintendo kann sich einmal mehr auf seine eigenen Kult-Charaktere verlassen. "Tears of the Kingdom", neuester Teil der Zelda-Reihe für die Switch , verkaufte sich in den letzten drei Monaten 18,51 Millionen Mal - damit landetet es fast aus dem Stand auf dem neunten Platz der meistverkauften Spiele des Unternehmens. Zweiter Umsatz- und Gewinntreiber ist der neue Mario-Film.Laut der aktuellen Zahlen konnte der Super Mario Bros. Film seit seinem Start im April weltweit über 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einspielen. Nintendo selbst führt an, dass durch den Film auch die Verkäufe der bestehenden Mario-Spiele angekurbelt wurde. Der Film habe dafür gesorgt, dass "mobile und IP-bezogene Einnahmen" im Vergleich zum Vorjahr um 190,1 Prozent gesteigert werden konnten.Mit einem Nettoumsatz von 461,3 Milliarden Yen (rund 2,95 Milliarden Euro), kann man einen Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichen. Beim Gewinn ist die positive Entwicklung noch deutlicher: Mit 185,4 Milliarden Yen (rund 1,19 Milliarden Euro) im letzten Quartal stieg dieser um satte 82,4 Prozent.