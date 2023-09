Nintendo Switch 2 war auf der Gamescom - hinter geschlossenen Türen

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Nintendo an einem Switch-Nachfolger arbeitet. Details sind bisher aber rar. Doch offenbar sind die Japaner weiter als bisher gedacht, denn auf der Gamescom sollen erste Entwickler hinter geschlossenen Türen das Gerät zu sehen bekommen.

Switch 2 (angeblich) auf der Gamescom gezeigt

Zelda: Breath of the Wild für Switch 2

Zusammenfassung Nintendo arbeitet an einem Nachfolger der Switch-Konsole.

Die Gamescom ist nicht gerade für ihre zahlreichen Neunankündigungen bekannt, das liegt sicherlich auch am Termin im Sommer, der eher eine Publikumsmesse begünstigt. Das bedeutet aber nicht, dass Hersteller und andere Insider die Veranstaltung in Köln nicht nutzen, um hinter geschlossenen Türen über Zukunftsmusik zu sprechen.Und in Bezug auf neue Hardware ist das (nur) die Nintendo Switch 2 . Denn Sony und Microsoft haben derzeit aktuelle Geräte auf dem Markt, Nintendo hingegen wird in nicht mehr allzu ferner Zukunft eine neue Konsole auf den Markt bringen - schließlich liegt die Veröffentlichung der ersten Switch mittlerweile gut sechs Jahre zurück.Nintendo war jedenfalls mit einem Stand auf der Gamescom vertreten, dort konnten Spieler Titel wie Pikmin 4 und Super Mario Kart 8 Deluxe ausprobieren. Einige Auserwählte wurden aber in Besprechungsräume eingeladen, wo sie etwas ganz Besonderes zu sehen bekamen. Denn laut Eurogamer hat Nintendo einigen Entwicklerpartnern eine Developer-Version der Switch 2 gezeigt.Die Vorführung war dafür gedacht, zu zeigen, wie gut Spiele auf der verbesserten Hardware laufen werden. Ein Spiel war eine überarbeitete Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild - es gibt allerdings keine Hinweise darauf, dass der japanische Hersteller eine Wiederveröffentlichung des Spiels plant.Es gab bereits in jüngerer Vergangenheit Berichte, dass erste Studios Entwickler-Hardware bekommen haben. Laut derzeitigen Informationen und Vermutungen ist die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 für 2024 geplant. Technische Details sind dennoch rar, Gerüchten zufolge soll das Gerät ein LCD-Panel haben (und nicht OLED), ansonsten soll Switch 2 vor allem in Richtung 4K-Unterstützung optimiert sein.