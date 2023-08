Nintendo: Mario verliert seine alte Stimme - Charles Martinet geht

Auch ein Computerspiel-Charakter braucht eine Stimme. Im Fall von Mario, dem wohl bekanntesten Nintendo-Spiele-Charakter, übernahm der Amerikaner Charles Martinet über die letzten Jahrzehnte hinweg diese Aufgabe. Jetzt hat Nintendo seinen Abschied verkündet.

Martinet lieh Mario 27 Jahre lang seine Stimme

Zusammenfassung Charles Martinet, die Stimme von Mario, tritt zurück

Martinet war über 25 Jahre lang als Sprecher für Nintendo tätig

Er wird künftig als "Mario-Botschafter" für Nintendo arbeiten

Nintendo plant spezielles Video zu Martinets Abschied als Sprecher

Wie Nintendo USA in einem X/Twitter-Post verlauten ließ, tritt Charles Martinet von seiner bisherigen Rolle als "Stimme von Mario" zurück. Er war schon seit den 1990er-Jahren immer wieder als Sprecher für Nintendo tätig und verlieh Mario unter anderem in Titeln wie Super Mario 64, Super Mario Odyssey und Super Mario Galaxy seine Stimme. Auch in den diversen Spin-offs der Mario-Reihe war Martinet zu hören.Es sei für das Unternehmen stets eine Ehre gewesen, mit Martinet zusammenzuarbeiten, teilte Nintendo mit. Insgesamt war Martinet mehr als 25 Jahre lang die "Stimme von Mario". Künftig soll er weiter für Nintendo tätig sein und bekommt dabei die Rolle eines "Mario-Botschafters". Gleichzeitig wird er aber keine weiteren Sprechrollen für Charaktere in Nintendo-Spielen mehr übernehmen.Schon seit der Veröffentlichung der ersten Marketing-Materialien rund um das neue Spiel Super Mario Bros. Wonder, das im Oktober auf den Markt kommen soll, gab es unter Nintendo-Fans Spekulationen über einen neuen Sprecher, weil die Stimme von Mario in den ersten Promotion-Videos etwas anders klingt als bisher.Noch hat Nintendo aber keine Angaben darüber gemacht, ob Charles Martinet für dieses Spiel wieder Mario gesprochen hat. Nintendo kündigte an, dass man zu einem künftigen Zeitpunkt ein spezielles Video mit Konzernchef Shigeru Miyamoto und Charles Martinet veröffentlichen wird, in dem man sich zum Ende der Tätigkeit von Martinet als Mario-Sprecher äußern will.In dem mit großem Erfolg auch in deutschen Kino gestarteten Animationsfilm Der Super Mario Bros. Film war Martinet auch schon nicht als Stimme von Mario hören. Diese Aufgabe übernahm in den USA der Schauspieler Chris Pratt, während hierzulande Leonhard Mahlich als Synchronsprecher zum Einsatz kam.