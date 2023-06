Toyota enthüllt Wasserstoff-Konzept für 24-Stunden-Rennen in Le Mans

Toyota hat für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans einen Rennwagen mit Wasserstoffantrieb präsentiert. Der GR H2 soll dabei zeigen, wie man sich schon in naher Zukunft einen emissionsfreien Rennsport vorstellen kann - auch für Langstrecken.

GR H2-Konzept: Toyota plant Premiere in Le Mans 24 Stunden-Rennen

Rennfähiger GR H2 lässt auf sich warten

Zusammenfassung Toyota präsentiert Wasserstoff-Rennwagen GR H2 für 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Konzept-Fahrzeug für "zukünftige Wettbewerbe" gebaut.

Toyota im Umbruch: Schwerpunkt auf Elektroautos, Wasserstoff als Option.

GR H2 Prestige-Projekt, Toyota gewann Le Mans 5 Mal in Folge.

Das geht aus einem Bericht von Auto Motor Sport hervor. Das geschieht zum Jubiläum der Rennserie - Le Mans feiert an diesem Wochenende das 100-jährige Bestehen. Zu diesem Anlass zeigt der Toyota-Konzern nun seinen neuen Wasserstoff-Rennwagen, den GR H2.Elektrofahrzeuge sind für diese Art Langstreckenrennen aufgrund der langen Ladezeiten nicht praktisch, aber Toyota hat mit dem Wasserstoff eine Alternative. Das "Gazoo-Racing"-Team hat das neue Fahrzeug gebaut, zu dem bisher nur wenige technische Daten nah außen durchgesickert sind. Die Aufmerksamkeit ist Toyota aber auch so mit dem Konzept-Fahrzeug sicher.Toyota sagte bisher auch nicht, ob oder wann ein rennfähiger GR H2 auf die Strecke gehen wird. Das Fahrzeug werde derzeit für "zukünftige Wettbewerbe" gebaut. Bis es also startklar ist, könnten noch einige Jahre vergehen.Abseits von der Rennstrecke ist die Ankündigung nicht gerade zu einem idealen Zeitpunkt angelegt. Toyota ist derzeit im Umbruch - nach dem der Konzern jahrelang nur auf Hybrid- und Wasserstoffautos gesetzt hat, ist derzeit der Schwerpunkt auf Elektroautos gelegt. Dort hat Toyota allerdings noch einiges aufzuholen. Der neue CEO Koji Sato will dabei aber gleichzeitig sicherstellen, dass Wasserstoff eine "realisierbare Option" bleibt. Das GR H2-Konzept ist dagegen ein reines Prestige-Projekt. Toyota hat zuletzt übrigens die 24 Stunden von Le Mans fünfmal in Folge gewonnen.Das diesjährige Rennen wird erst in Kürze beendet - um 16 Uhr ist Zieleinfahrt. Toyota lag zuletzt auf Platz zwei mit einem Hybrid-Hypercar GR010.