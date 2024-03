BSOD: Windows-Abstürze werden durch Intels WLAN-Treiber verursacht

Intel hat Probleme mit dem Windows WLAN-Treiber bestätigt, die bei Nutzern vermehrt zu plötzlichen Ver­bin­dungs­ab­brü­chen führen konnten. Betroffen waren nur Windows 11-Nutzer. Ein Update soll die Probleme nun lösen.

Probleme mit der Netzwerkkonnektivität

Das geht aus einer neu veröffentlichten Update-Meldung von Intel hervor. Demnach gab es einen Bug, der zum Absturz von Windows 11 mit dem typischen "Blue Screen of Death" (BSOD) führte (via Windows Central ).Der neue Intel WLAN-Treiber in der Version 23.30 soll den Bluescreen of Death-Fehler beheben, der durch den Wireless-Adapter verursacht wird. Das Update behebt jedoch nicht nur diesen Bug. Laut den Versionshinweisen verbessert der neue Treiber die Servicequalität (QoS), um den Internetverkehr effektiv zu priorisieren.Zudem wird ein Fehler adressiert, der das System Event ID 5002 anzeigte. Dahinter verbirgt sich ein Problem, dass unter Umständen drahtlose Adapter beschädigen konnte. Windows 11 zeigt dann ein gelbes Ausrufezeichen im Gerätemanager an. Nutzer hatten des Weiteren Probleme bei der Suche nach WLAN-Netzwerken und bei der Verbindung von Monitoren über Miracast gemeldet.Außerdem hat Intel die Bluetooth-Version 23.30 mit Stabilitätskorrekturen veröffentlicht.Die neuen Treiber-Versionen befinden sich seit einigen Tagen in der automatischen Verteilung. Wer die Updates bisher nicht bekommen hat, sollte jetzt handeln. Alternativ könnt ihr mit dem Intel Update-Assistenten (im WinFuture-Downloadbereich und am Ende des Artikels zu finden) immer auf dem neuesten Stand der Software-Treiber bleiben.Nutzern wird dringend empfohlen, die aktualisierten WLAN-Treiber (Intel PROSet/Wireless Software Version 23.30) und Bluetooth-Treiber (Intel Wireless Bluetooth 23.30) zu installieren, da sie neben funktionalen Updates auch wichtige sicherheitsrelevante Änderungen enthalten.Weitere Informationen zu den behobenen Probleme werden in den Versionshinweisen der neuen Updates auf der Hersteller-Seite genannt