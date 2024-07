Intel Treiber-Update versucht Bluescreen-Bug unter Kontrolle bringen

Intel versucht mit einem erneuten Update Probleme mit WLAN- und Bluetooth-Treibern zu beheben, die bei Windows-Nutzern zu plötzlichen Abstürzen mit dem berüchtigten Bluescreen of Death führen. Betroffen sind sowohl Nutzer von Windows 10 als auch von Windows 11.

Zusammenfassung Intel unternimmt erneute Versuche, Bluescreens zu beheben

Neue Treiber für WLAN und Bluetooth veröffentlicht

Betroffen sind Nutzer von Windows 10 und 11

Erste Updateversuche im März waren erfolglos

Wi-Fi-Treiber Version 23.40.0.4 soll Stabilität erhöhen

Bluetooth-Treiber Version 23.40.0.2 verbessert Kopfhörerleistung

Updates werden meist über Windows Update verteilt

Bereits im März meldeten wir das Problem , wobei Intel mit einem ersten Update versprach, die Abstürze in den Griff zu bekommen. Doch wie es sich zeigte, war das nicht der Fall. Intel bestätigte, dass es bei einigen Installationen von Windows 11 und Windows 10 ausgelöst von den Treibern weiterhin zum Bluescreen of Death kommen konnte.Intel hat daher jetzt zwei neue Versionen seiner Treiber veröffentlicht: WLAN-Treiber Version 23.40.0.4 und Bluetooth-Treiber Version 23.40.0.2. Laut den Versionshinweisen, die von Windows Latest entdeckt wurden, versucht Intel mit dem Wireless-Treiber-Update vom April 2024 ein Problem zu beheben, bei dem der BSOD auftreten kann.Intel schreibt, dass es den "BSOD mit geringem Auftreten" behoben hat, der durch den WLAN-Adapter und die zugehörigen Treiber unter Windows 11 und 10 verursacht wird. Ein weiterer Fehler wurde behoben, bei dem die WLAN-Verbindung automatisch getrennt wurde oder nicht mehr funktionierte. Zudem enthält die neue Intel WLAN Treiber-Version 23.40.0.4 kleinere Fehlerbehebungen, die die Leistung, Stabilität und Sicherheit verbessern werden.Das Bluetooth-Treiberpaket 23.40.0.2 enthält ebenfalls einige Verbesserungen, darunter eine bessere Leistung von Kopfhörern, die Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) und LE (Low-Energy)-Verbindungen verwenden. Die neuen Treiber von Intel werden in der Regel in Windows Update angezeigt, wenn sie erforderlich sind.Laut Windows Latest werden die BSOD-Korrekturen automatisch bereitgestellt. Man kann jedoch alternativ die Updates manuell installieren oder mit dem Intel-Treiber- und Support-Assistententool nach nötigen Updates suchen.