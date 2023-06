Steam-Account für Jahre vergessen, jetzt eine halbe Million Dollar wert

Skins und Items für CS:GO können schwindelerregend teuer werden, vor allem, wenn diese vor vielen Jahren veröffentlicht wurden. Ein Spieler wurde von dieser Tatsache Jahre nach seiner letzten Partie in dem Shooter völlig überrascht. Sein Account ist eine halbe Mio. US-Dollar wert.

Kato 2014 Holos treiben Wert von vergessenem Accounts in die Höhe

Zusammenfassung CS:GO-Skins und Items können sehr teuer werden.

Spieler überrascht, sein Account ist eine halbe Mio. US-Dollar wert.

Händler verkauft Gegenstände für 446.894 US-Dollar.

Kommentatoren sehen mehr Geldpotenzial.

Lootboxen, Skins und Ingame-Systeme heiß diskutiertes Thema.

Gegenstände seit 2014 im Wert angestiegen.

Kunde hatte Account seit 2014 vergessen.

Pixabay

In den letzten Jahren sind Lootboxen, Skins und andere Ingame-Systeme immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. CS:GO hatte den Handel mit Skins und Items schon vor mehr als einem Jahrzehnt etabliert, auf dem Marktplatz werden Gegenstände für tausende von US-Dollar gehandelt, besonders begehrte Raritäten erzielen Preis weit über 100.000 Dollar. Jetzt ist im Netz eine kuriose Geschichte rund um einen sehr wertvollen vergessenen Account aufgetaucht.Wie der in der Community bekannte Händler und Spezialist für CS:GO-Skins mit dem Pseudonym "Heyzeus" schreibt, konnte er jüngst einen sehr spannenden und großen Deal abschließen. Sein Kunde - ein "Freund von einem Freund" - habe einen Steam-Account seit dem Jahr 2014 schlicht "vergessen". Demnach war dem Eigentümer "völlig unbekannt", dass unter anderem die unzähligen "Kato 2014 Holos" in den letzten Jahren enorm im Wert angestiegen waren.Wie der Händler weiter erläutert, habe er dem unwissenden Spieler dann für eine Kommission von 1 Prozent geholfen, die wertvollen Gegenstände zu verkaufen. Das erzielte Endergebnis: 446.894 US-Dollar. "Zum Glück hatte diese Geschichte ein gutes Ende und brachte ihm eine lebensverändernde Menge Geld ein", so Heyzeus. Einige Kommentatoren sehen das übrigens anders und rechen vor, dass die Gegenstände wohl noch deutlich mehr hätten einbringen können.