Google überrascht seine Smart-Home-Kunden jetzt mit einer saftigen Preiserhöhung. Die Google Nest Aware-Abonnements verteuern sich im Schnitt um rund 33 Prozent. Erste Kunden in den USA haben die Ankündigung bereits erhalten.

Google

Google Nest Aware-Abos werden teurer

Extras nur im Abo

Übergangsfrist für Bestandskunden

Zusammenfassung Google erhöht Preise für Nest Aware-Abonnements um durchschnittlich 33%

Erste Ankündigungen an Kunden in den USA bereits verschickt

Neue Preise auf US-Homepage von Google sichtbar, deutsche Seite noch unverändert

Nest Aware-Abos erweitern Funktionen von Nest-Kameras, Smart Displays und Lautsprechern

Basisabonnement kostet nun 8 Dollar monatlich oder 80 Dollar jährlich

Preiserhöhung begründet Google mit Marktveränderungen, Inflation und Steueraktualisierungen

Erhöhung gilt ab sofort für neue Abonnenten, für Bestehende ab November 2023.

Das meldet das Online-Magazin 9to5google und bezieht sich dabei auf die E-Mails, die Google an seine Abonnementen versendet.Auch auf der Homepage von Google in den USA sind die neuen Preise schon angeglichen. Ein Blick auf die deutsche Webseite verrät bisher noch keine Änderungen - hierzulande bleibt es beim Einstiegspreis von 5 Euro monatlich. Allerdings heißt das nicht, dass die Preise so noch Bestand haben. Bei ähnlichen Verteuerungen startet die neuen Preise auch außerhalb der USA recht zeitnah. Es bleibt also abzuwarten.Google hat demnach vor Kurzem damit begonnen, die Kunden in den USA über die Preiserhöhung zu informieren. Das Nest Aware-Monats- oder Jahresabonnement erweitert die Nest-Kameras und Türklingeln.Das Basisabonnement von Nest Aware kostet jetzt neu 8 Dollar pro Monat oder 80 Dollar jährlich. Zuvor kostete es 6 Dollar im Monat oder 60 Euro im Jahr. Beim Nest Aware Plus werden die Preise von 12 auf 15 Dollar pro Monat beziehungsweise von 120 auf 150 US-Dollar pro Jahr erhöht.Die Abos bieten intelligente Alarme für vertraute Gesichter, Rauchalarm, Kohlenmonoxidalarm und einiges mehr, dazu je nach Abo verschiedenen lange Vorhaltezeiten für die Aufzeichnungen.Google erklärt die Preiserhöhung von Nest Aware wie folgt: "Die Abonnementpreise können sich ändern, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten, zu denen auch die Inflation und lokale Steueraktualisierungen gehören können." Die erhöhten Preise gelten ab sofort für neue Abonnenten. Für bestehende Kunden gilt die Erhöhung ab November:"Der neue Preis tritt mit Ihrer nächsten Rechnung in Kraft, die am oder nach dem 6. November 2023 ausgestellt wird. Für andere Länder oder Gebiete: Wir werden Sie mindestens 30 Tage vor einer Preiserhöhung per E-Mail benachrichtigen."Falls ihr ein Aware-Abo nutzt und bereits eine Preisanpassung erhalten habt, schickt uns doch bitte einen Hinweis