Microsoft hat vor Kurzem zu einem sogenannten "Special Event" eingeladen. Aufgrund des Timings ging man davon aus, dass vor allem Hardware im Mittelpunkt stehen würde. Windows-Chef Panos Panay machte jetzt aber klar, dass es auch um KI geht.

Surface-Geräte bald mit KI-Funktionen?

Surface-Hardware nur noch Mittel zum KI-Zweck

Aktuell gibt es wohl kein wichtigeres Thema für Microsoft als "Künstliche Intelligenz", hat der Softwarekonzern doch Milliarden in das Startup-Unternehmen OpenAI und dessen generative KI ChatGPT gesteckt. Daher ist es wohl wenig überraschend, dass Windows-Chef Panos Panay für das in der vorletzten Woche angekündigte "Special Event" am 21. September 2023 das Thema in den Fokus rücken will.In einem X/Twitter-Post erklärte Panay auf seine übliche aufgeregte Weise, er sei "pumped", am 21. September über "KI-Innovationen von Microsoft" zu sprechen. Dass ausgerechnet Panay, der auch das Surface-Team leitet, sich nun entsprechend äußert, macht deutlich, dass KI-Themen bei der Veranstaltung die Hauptrolle spielen dürften.Wie so oft in letzter Zeit könnten Microsofts Hardware-Produkte, für die Panay seit Jahren der hauptverantwortliche Manager ist, bei der Präsentation etwas in den Hintergrund rücken. Mit einiger Sicherheit dürften wir zwar durchaus die Ankündigung neuer Geräte erwarten, letztlich werden diese aber nur Mittel zum Zweck sein, um Microsofts jüngsten KI-Errungenschaften die nach Meinung des Unternehmens nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen.Man kann nun daher davon ausgehen, dass Microsoft seine neuen Surface-Produkte vor allem als "KI-PCs" vermarkten will. Bisher hat man mit dem Surface Pro 9 5G nur ein einziges Gerät im Angebot, bei dem dank Chip-Zulieferer Qualcomm bereits eine dedizierte Recheneinheit für KI-Aufgaben an Bord ist. Bei den x86-Systemen sieht es mangels entsprechend ausgestatteter Chips von Intel bisher eher mau aus, wobei AMD bei seinen jüngsten Chips ebenfalls eine sogenannte Neural Processing Unit (NPU) anbietet.Es bleibt daher abzuwarten, wie Microsoft bei der Veranstaltung seine KI-Entwicklungen, wie Windows Copilot und den Bing-Chatbot , mit den erwarteten neuen Surface-Produkten verbinden will. Für die Redmonder und den erweiterten PC-Markt soll KI jedenfalls in den kommenden Jahren für mehr Nachfrage sorgen, weil man derzeit mit der nach dem Ende der Coronapandemie und durch den Krieg in der Ukraine stark eingebrochenen Nachfrage zu kämpfen hat.