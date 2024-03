Windows 365 wird stärker personalisierbar und bekommt Fein-Tuning

Microsoft hat parallel zum Start des neuen Feature-Updates für die lokal installierten Windows-Varianten auch ein Update für das Windows 365-Angebot nachgeschoben. Dieses wird nun unter anderem deutlich stärker individualisierbar.

Firmenkunden im Fokus

Feinere Details

Zusammenfassung Update für Windows 365 erhöht Individualisierbarkeit

Firmenkunden profitieren von Intune-Integration

Windows 365 Boot ohne Passwort via Windows Hello

Anpassbare Anmeldung mit Firmenlogo und -hintergrund

Neue Fehlermeldungen leiten zu Administratoren

Lokale PC-Einstellungen während Cloud-Nutzung änderbar

Vereinfachte Trennung von Cloud-PC und lokalem PC

Insbesondere Firmenkunden, die ohnehin zur überwiegenden Zahl der Windows 365-Nutzer gehören, bekommen mit dem jüngsten Update einiges geboten. So wird der Windows 365 Boot-Modus besser in die Intune-Oberfläche integriert. Administratoren bekommen so beispielsweise nun die Möglichkeit, Log-in-Optionen ohne Passwort auch für die Log-ins in die Cloud-PCs zu konfigurieren - das betrifft natürlich in erster Linie Windows Hello for Business.Weiterhin bringt Microsoft auch einige Detail-Verbesserungen für die Personalisierung der Cloud-PC-Instanzen. Unternehmen können nun unter anderem die Windows 365 Boot-Anmeldung anpassen, indem sie ihr Firmenlogo, ihren Namen und sogar das Aussehen des Sperrbildschirms mit einem Firmen-Hintergrundbild einfügen.Wenn die Mitarbeiter eines Unternehmens Netzwerkprobleme bei ihrer Windows 365 Boot-Anmeldung haben oder wenn sie die erforderliche App-Einrichtung bisher nicht abgeschlossen haben, bietet Microsoft jetzt neue Fehlermeldungen für beide Situationen an. Sie weisen den Mitarbeiter darauf hin, dass er seinen Administrator kontaktieren soll, um das Problem zu beheben.Weiterhin gibt es eine neue Funktion, mit der Benutzer ihre lokalen PC-Einstellungen aufrufen und bei Bedarf Dinge wie Audio- und Display-Einstellungen ändern können, ohne ihre aktuell aktive Windows 365 Boot-Instanz verlassen zu müssen.Für Nutzer, die mit Windows 365 Switch auf ihren Cloud-PC zugreifen, hat Microsoft nun die Möglichkeit verbessert, die Verbindung zum Cloud-PC zu trennen und zum lokalen PC zurückzukehren. Jetzt müssen Anwender nur noch auf "Lokaler PC" gehen und dann auf die Aufgabenansicht klicken. Dort können sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Cloud PC" klicken und die Option "Trennen" auswählen.