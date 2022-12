AVM testet neue Funktionen für FritzDECT-Heizkörperregler

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat neue Funktionen für den FritzDECT-Heizkörperregler 302 gestartet. Das Ganze funktioniert aber aktuell nur in Verbindung mit einer FritzBox , auf der die experimentelle Laborversion FritzOS 7.39 läuft.

Praktische Verbesserung der automatischen Szenarien

Tester sollen Feedback einreichen

FritzDECT 302 Neu - Gerätename wird in der Anzeige "Information" dargestellt

Neu - Menü nach Bestätigung aufrufbar trotz aktiver Tastensperre

Neu - Boost- und Frostschutz-Funktion auch während der Urlaubsschaltung und dem Zeitraum "Heizen beendet" nutzbar

Behoben - Zuletzt eingestellte Zeitdauer wird bei der Boost- und Frostschutz-Funktion nicht übernommen

Behoben - Gruppentemperatur wird bei Änderung der Urlaubszeiträume nicht übernommen

Behoben - Urlaubsschaltung wird unter Umständen verzögert beendet

Behoben - Schaltpunkte werden nach der Zeitumstellung unter Umständen nicht mehr berücksichtigt

FritzDECT 301 RAM-Fehler bei vereinzelten Heizkörperreglern seit der Software-Version 5.05

AVM verbessert seine smarten Heizregler

Alle freiwilligen Tester, die auch einen FritzDECT 302 Heizkörperregler besitzen, können damit jetzt mehrere neue Features ausprobieren. Das hat AVM jetzt bekannt gegeben und die Release-Notes für die FritzDECT-Updates veröffentlicht.Aufgefallen ist das den Kollegen von Deskmodder . Demnach gibt es die neuen Firmware-Updates schon seit ein paar Tagen, die Verteilung läuft bereits auf Hochtouren. Die Informationen zu den Inhalten des Updates wurden aber erst jetzt nachgelegt.Besonders interessant ist das Update für den Heizkörperregler FritzDECT 302. Besitzer dieser Lösung für die Temperaturreglung können mit der neuen Version die Boost- und Frostschutz-Funktion auch während der Urlaubsschaltung und dem Zeitraum "Heizen beendet" nutzen. Das ging bisher nicht. Jetzt werden diese Szenarien noch flexibler.Des Weiteren hat AVM zwei weitere Verbesserungen gestartet. Zum einen wird der Gerätename in der Anzeige "Information" dargestellt. Zum anderen bleibt das Hauptmenü jetzt nach Bestätigung aufrufbar, trotz aktiver Tastensperre. Alle weiteren Änderungen betreffen Fehlerbehebungen. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags angefügt. Die Firmware-Updates werden automatisch installiert. Alternativ kann man sie auf der FritzBox-Nutzeroberfläche unter dem Punkt Smarthome/Geräteverwaltung manuell anstoßen.Das dazu nötige Labor-Update für die FritzBox steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester, auch wenn es einmal zu unvorhergesehen Problemen mit einer experimentellen Version kommt.