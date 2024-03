Nach einem deutlichen Stolpern beim Absatz zum Anfang des letzten Jahres steht AMD wieder stabiler und kann Nvidia Marktanteile abringen - dabei hilft, dass der gesamte Markt wächst. Für Intel und das Arc-Projekt bringen auch die letzten Monate keine Bewegung.

Der Grafikkartenmarkt: Dynamisches Q4 2023

Nvidia dominant, Intel nicht

AMD war etwas holprig in das letzte Jahr gestartet, laut einer neuen Marktanalyse kann das Unternehmen im vierten Quartal 2023 aber wieder deutlich mehr Grafikkarten absetzen. Wie die Marktexperten von Jon Peddie Research (JPR) mitteilen , haben sich die Marktanteile von Desktop-GPUs gut für Team Red entwickelt: AMDs Anteil im Jahresvergleich steigt um 7 % - von 12 Prozent auf 19 Prozent.Konkret bedeutet das für das Unternehmen, dass rund 1,8 Millionen Desktop-GPUs an den Handel ausgeliefert werden konnten. Hier profitiert man aber auch ganz klar von einem allgemeinen Markttrend: In Q4 war der gesamte Absatz aller Anbieter im Markt um 6,8 Prozent gewachsen, im Jahresvergleich brachte das letzte Jahr einen Zuwachs von 32 Prozent bei verkauften Grafikkarten.Wie JPR rechnet, wurden damit über alle Marktteilnehmer hinweg in den letzten drei Monaten 2023 rund 9,5 Millionen Grafikkarten abgesetzt, Ende des Jahres 2022 lag dieser Wert bei 7,16 Millionen. Insgesamt attestieren die Zahlen der Analysten dem Markt für Grafikkarten über die letzten drei Quartale einen deutlichen Aufschwung.Nvidia konnte seine Zahlen nicht ganz so stark steigern, kommt aber natürlich von einem ganz anderen Grundniveau. Die Auslieferungen stiegen von Quartal zu Quartal um 4,7 %, im Vergleich zum Vorjahr wurde 22,3 % mehr abgesetzt. Der Marktanteil ist mit jetzt 80 % weiterhin sehr dominant.Bleibt noch ein letztes Prozent Marktanteil übrig, das auf Intels Arc-Karten entfällt. Zur Einführung Ende 2022 hatten Arc A770 und A750 einen respektablen Anteil von zwei Prozent erkämpft, über die letzten Quartale sank dieser wieder auf 1 Prozent ab. Pro Quartal verkauft das Unternehmen damit nur rund 100.000 GPUs.