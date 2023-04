Top-Tarif-Deal: Mehr Leistung, Preis-Garantie und monatlich kündbar

Mega SIM hat sein Mobilfunk-Angebot zum Frühling auf den Kopf gestellt und bietet jetzt vier neue Tarife, die für den gleichen Preis deutlich mehr Leistung bieten. Dazu kommen zwei wichtige Vorteile für schlaue Nutzer: monatlich Kündbarkeit und Lifetime Pricing.

Neue Tarife bieten mehr Leistung zum gleichen Preis

Alle Tarife sind monatlich kündbar

Lifetime Pricing! Die Tarife werden nicht teurer!

Jetzt bei MegaSIM sichern

Zu den MegaSIM-Tarifen Lifetime-Preis und mtl. kündbar

Zum Angebot

MegaSIM-Tarif-Angebote im Überblick:

Unlimited LTE Internet-Flat mit 15 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

22,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Jetzt bei MegaSIM sichern!

120 GB LTE Internet-Flat mit 225 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

24,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Jetzt bei MegaSIM sichern!

25 GB LTE Internet-Flat mit 225 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

14,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Jetzt bei MegaSIM sichern!

50 GB LTE Internet-Flat mit 225 Mbit/s

FLAT - Telefonie & SMS

EU-Roaming

19,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Jetzt bei MegaSIM sichern!

Zu den MegaSIM-Tarifen Lifetime-Rabatt und mtl. kündbar

Zum Angebot

Die green LTE Tarife sind bei Mega SIM schon eine ganze Weile verfügbar und bieten Zugang zum 4G-Netz mit All-Net-Flat und besten Konditionen zum günstigen Preis. Jetzt macht der für seine Discounter-Aktionen bekannte Anbieter sein gesamtes Portfolio mit einem Schlag noch attraktiver. Passend zu den Frühlings-Temperaturen sorgt man mit mehr Leistung für frischen Wind im Portfolio. Ein bleibt unverändert: jeder Tarif ist monatlich kündbar, die angezeigten Preise bleiben garantiert unverändert.Besonders interessant für Nutzer, die ihren Bedarf einzuschätzen wissen, ist dabei das neu gestaltete Unlimited Smart-Angebot, das weniger kostet und eine schnellere Downloadgeschwindigkeit bietet. Für 22,99 Euro im Monat ist hier neben einer Telefonie- und SMS-Flatrate auch eine Unlimited LTE Internet-Flat mit 15 Mbit/s statt bisher 10 Mbit/s geboten - genug für YouTube, Spotify und Zoom. Dieser Tarif passt zu allen, die beim mobilen Datenvolumen nicht beschränkt sein wollen, auf Spitzengeschwindigkeiten aber verzichten können.Wer sich hier mehr Geschwindigkeit wünscht, bekommt mit der 140 GB Allnet Flat das passende Angebot im neue Portfolio. Hier liegt eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s im LTE-Netz an, Flat Telefonie & SMS ist natürlich auch an Bord. Für dieses Vielsurfer-Paket zahlt man nach der neuen Tarifstruktur nur noch 24,99 Euro im Monat. Bleiben noch zwei Tarife, die sich zwischen diesen beiden Angeboten einsortieren: die 25 GB Allnet Flat für 14,99 Euro und die 50 GB Allnet Flat für 19,99 Euro.Insgesamt hat Mega SIM mit den neuen Tarifen ein attraktives Angebot geschaffen, das vor allem durch seine Flexibilität und Leistungsstärke überzeugt. Monatliche Kündbarkeit und die Garantie auf Lifetime Pricing machen das Angebot besonders interessant. Wer also auf der Suche nach einem günstigen und flexiblen Mobilfunktarif ist, sollte sich die neuen Angebote von Mega SIM genauer anschauen.