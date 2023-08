iPhone 14 Pro Max ist mit Abstand das meistverkaufte Smartphone

Welches Smartphone hat sich jüngst am häufigsten verkauft? Neue Analysen liefern eine klare Antwort: Das iPhone 14 Pro Max liegt mit Abstand vorn, auch Platz 2-4 werden von iPhones besetzt. Samsung punktet kaum mit Flaggschiffen, sondern mit seiner A-Serie.

Apple

iPhone 14 Pro Max: Apples Bestseller trotz Absatzkrise

Nur Galaxy S23 Ultra punktet

Zusammenfassung Erstes Halbjahr 2023: iPhone 14 Pro Max ist meistverkauftes Smartphone

Plätze 2-4 der Verkaufscharts ebenfalls von iPhones besetzt

Samsung punktet mit A-Serie, nur S23 Ultra in Top10

Absatz aller Smartphones ist derzeit rückgängig

Der Markt für Smartphones steckt in einer Absatzkrise, die letzten fünf Quartale in Folge brachten einen Rückgang. In dieser schwierigen Umgebung konnte sich vor allem ein Modell trotz seines hohen Preises in den letzten sechs Monaten beweisen: das iPhone 14 Pro Max.Wie Zahlen der Marktbeobachter von Omdia zeigen, fand das teuerste Modell in Apples Line-up in der ersten Jahreshälfte mit Abstand den meisten Absatz. Apple hat demnach insgesamt 26,5 Millionen Pro Max-Modelle ausgeliefert. Auf Platz 2-4 folgen die Modelle iPhone 14 Pro, iPhone 14 und iPhone 13 mit 21 bis 15,5 Millionen Einheiten.Auf dem 5. Platz der meistverkauften Smartphones in der ersten Hälfte dieses Jahres findet sich dann ein Modell von Samsung . Im Gegensatz zu Apple wird mit dem Galaxy A14 ein Einsteiger-Smartphone besonders oft ausgeliefert, genau waren es 12,4 Millionen Stück. Mit 9,6 Millionen Einheiten landet dann das Galaxy S23 Ultra auf Platz 6, danach folgen aber schon wieder drei weitere Galaxy A-Modelle im Ranking.Wie Omdia analysiert, haben die Pro- und Max-Modelle bewiesen, dass es unter Apple-Kunden eine steigende Nachfrage nach Premium-Modellen gibt. Allerdings muss der Konzern hinnehmen, dass der Absatz der "normalen" Modelle deutlich schwächelt. Das zeigt sich unter anderem am Jahresvergleich zwischen iPhone 13 und 14.Im Vorjahr hatte Apple in der ersten Jahreshälfte 33,7 Millionen iPhone 13 abgesetzt, dem stehen die 16,5 Millionen iPhone 14 im Vergleichszeitraum gegenüber. Allerdings: Wie erwähnt, hat Apple seit Januar weitere 15,5 Millionen iPhone 13 verkauft. Die Kunden hatten im Generationsvergleich offensichtlich zu wenig Anreize für den Sprung auf das neuere Modell.