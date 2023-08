iPhone 15 Pro Max: Apples Top-Modell soll erst im Oktober erscheinen

Das iPhone 15 Pro Max soll den offiziellen Marktstart der neuen Apple-Smartphones Mitte September verpassen und erst im Oktober aus­ge­lie­fert werden. Analysten gehen davon aus, dass einige Bauteile des Flagg­schiffs nicht rechtzeitig geliefert werden können.

Sony und die fehlende Kameratechnik

Zoomt sich Apple bis in den Oktober?

Derzeit wird die Vorstellung der neuen iPhone-15-Familie am 12. September erwartet, dicht gefolgt vom offiziellen Marktstart der Smartphones. Doch gerade das Flaggschiff soll mit Lieferverzögerungen zu kämpfen haben, so die Aussagen von Analysten gegenüber 9to5Mac Grund dafür dürfte das verbesserte Kamerasystem des iPhone 15 Pro Max sein. Angeblich soll Sony als Zulieferer derzeit nicht in der Lage sein, den Bildsensor des Smartphones rechtzeitig zu liefern, um Apple einen Parallelstart mit den anderen Modellen der iPhone 15-Serie zu ermöglichen.Im iPhone 15 Pro Max soll erstmals ein Periskop-Objektivsystem Einzug halten, das einen deutlich größeren optischen Zoom im Vergleich zu seinen Vorgängern ermöglichen soll. Bisher liegt die Grenze bei einer dreifachen Vergrößerung, bevor der verlustreiche Digital-Zoom eingreift. Der Periskop-Zoom gilt als exklusives Feature der Max-Modelle, auf die das normale iPhone 15 Pro verzichten dürfte.Die in wenigen Wochen anstehende Keynote wird Licht ins Dunkel bringen. Aktuell rechnet man in der Ge­rüch­te­kü­che mit einer Auslieferung der neuen iPhones am 22. September 2023. Mit den Vorbestellungen dürfte Apple bereits am 15. September beginnen. Liegen die Analysten richtig, würde das Apple iPhone 15 Pro Max drei bis vier Wochen später und somit erst zwischen dem 6. und 13. Oktober erscheinen.Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple einen gestaffelten Launch hinlegt. Erst zuletzt mit dem verzögerten Marktstart des iPhone 14 Plus oder die Auslieferung des iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max Wochen nach der des iPhone 12 (Pro).