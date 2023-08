Samsung lässt Nutzer Galaxy Z Fold 5 ausprobieren - über zwei iPhones

Samsung setzt seit Längerem auf faltbare Smartphones und diese stehen mittlerweile qualitativ ihren starren Verwandten in kaum etwas nach. Dennoch hat man es schwer, Anwender von dieser Art der Nutzung zu überzeugen - also hat sich Samsung etwas einfallen lassen.

Galaxy Z Fold 5 "virtuell" ausprobieren

Schick sieht so ein Galaxy Z Fold 5 ja aus, aber ist es auch wirklich praktisch? Diese Frage stellen sich zweifellos viele potenzielle Kunden. In der Regel kann man derartige Fragen mithilfe eines Ausflugs in einen Elektronikladen schnell und nachhaltig klären, doch in Zeiten des Internetshoppings hat nicht jeder die Lust dazu.Also hat sich der koreanische Hersteller etwas einfallen lassen, um potenziellen Kunden bzw. iPhone-Umsteigern zu demonstrieren, wie sich ein derartiges Klapp-Smartphone in der Praxis anfühlt. Im vorliegenden Fall sind explizit die Nutzer von Apple-Geräten angesprochen, denn man benötigt für diese Demonstration "nur" zwei iPhones.Wer also ein zweites iPhone hat oder sich etwa das Gerät eines Familienmitglieds leiht, der kann eine Web-App namens Try Galaxy ansteuern bzw. kann nun eine aktualisierte Version davon nutzen. Das muss man auf beiden Smartphones machen, alternativ lässt sich das auch per Scannen eines QR-Codes bewerkstelligen. Samsung schreibt auf der Seite, dass man auf diese Weise mit einem "Nicht-Android-Smartphone" Samsung Galaxy erleben kann, allzu groß ist die Auswahl an alternativen Betriebssystemen allerdings nicht.Wie 9to5Google berichtet, wird dann auf den beiden iPhones jeweils eine Hälfte der Samsung-eigenen One UI angezeigt. Damit kann man ausprobieren, wie sich das "immersive" Betrachten von Inhalten auf einem großen Display anfühlt und wie man produktive Funktionen von Samsungs Multitasking-Lösungen nutzt.Das ist zwar eine nette Spielerei, laut The Verge dürfte das aber kaum jemanden wirklich überzeugen. Das liegt auch daran, dass diese Demo zu Abstürzen neigt und die Idee generell etwas albern ist - da man mit einem iPad denselben Effekt einer UI-Demo erzielen kann.