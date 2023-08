Triumph für Indien: Chandrayaan-3 landet erfolgreich auf dem Mond

Indien hat heute Geschichte geschrieben, denn es gelang dem asiatischen Land, auf dem Mond zu landen - als vierte Nation überhaupt. Die Mission Chandrayaan-3 konnte den Vikram-Lander erfolgreich auf die Oberfläche des Mondes bringen.

Es ist ein Triumph für die noch junge Weltraumnation Indien - und eine peinliche Blamage für die russische Raumfahrt. Denn nur wenige Tage nach dem Absturz der Roskosmos-Mission Luna-25 konnte Indien Chandrayaan-3 auf dem Südpol des Erdtrabanten landen. Damit ist Indien die erst vierte Nation in der Geschichte der Menschheit, die sicher ein Objekt zum Mond bringen konnte.Wie die russische Sonde hat sich auch Indien auf einen bestimmten Teil des Mondes konzentriert, nämlich den Südpol. Dieser stellt zwar im Hinblick auf die Landung eine Herausforderung dar, das Gebiet ist aber wissenschaftlich interessant, weil dort Wasser vermutet wird - und das würde, unter anderem beim Aufbau einer Mondstation, eine entscheidende Bedeutung haben.Die mehrstufige Mondlandung, die in Phasen eines "harten", "weichen" und vertikalen Bremsanfluges eingeteilt war, verlief regelrecht bilderbuchartig, jedenfalls zeigten die Live-Bilder im Kontrollzentrum der Indian Space Research Organisation (ISRO) nicht den Ansatz von Hektik. Stattdessen gab es viel Beifall und auch die prominente Zuschaltung des indischen Premierministers Narendra Modi.Modi sagte im Anschluss an die historische Landung, die sich um 14:33 mitteleuropäischer Zeit ereignet hat: "Dieser Erfolg gehört der ganzen Menschheit und wird anderen Ländern in Zukunft bei ihren Mondmissionen helfen. Ich bin zuversichtlich, dass alle Länder der Welt, einschließlich der Länder des Globalen Südens, in der Lage sind, Erfolge zu erzielen. Wir können alle nach dem Mond und darüber hinaus streben."Die Landung von Vikram ist der erste Schritt der Chandrayaan-3-Mission. Demnächst soll der Rover Pragyan (Sanskrit für "Weisheit") losfahren und wissenschaftliche Daten sammeln. Als Missionszeit sind 14 Tage vorgesehen, da die Batterien nur so lange halten. Das Ziel ist wie erwähnt die Suche nach Wasser oder besser gesagt Eis, denn das könnte zu Raketentreibstoff und auch Wasser für Besatzungen verwandelt werden.