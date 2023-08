Indien auf dem Mond: Videos zeigen Landung und Losfahren des Rovers

Vergangenen Mittwoch ist Indien in die Riege jener Nationen aufgestiegen, die erfolgreich eine Sonde auf dem Mond landen konnten. Mit einigen Tagen Verspätung wurden nun auch Videos des historischen Unterfangens bzw. der Landung selbst veröffentlicht - und mehr.

Public Domain

Vergangene Woche hat Indien einen nationalen Triumph gefeiert, denn man ist die vierte Nation in der Geschichte der Raumfahrt, die erfolgreich eine Sonde bzw. einen Lander auf die Mondoberfläche bringen konnte. Mehr als das: Die Landung gelang auf dem Südpol des Erdtrabanten, was eine zusätzliche Erschwernis darstellt.Einige Tage nach der erfolgreichen Landung hat die Indian Space Research Organization (ISRO) ein Video veröffentlicht (via CNN ), das Aufnahmen der Kamera des Landers namens Vikram zeigt. Mehr als das: Einen Tag später machte sich der Rover Pragyan (Sanskrit für Weisheit) auf den Weg und fuhr eine Rampe herunter, auch diesen Vorgang filmte Vikram.Der Rover besitzt vor allem zwei Instrumente: einen Alpha-Partikel-Röntgenspektrometer und ein Gerät zur laserinduzierte Plasmaspektroskopie. Beide sind in der Lage, chemische Elemente in Boden und Gestein auf der Mondoberfläche zu bestimmen. Pragyan funktioniert bisher auch ohne Probleme. So hat die ISRO via Twitter bzw. X Bilder veröffentlicht, die zeigen, dass der Rover einen vier Meter breiten Krater auf seinem Weg vorgefunden hat. Er wurde erfolgreich zurückbeordert und nimmt nun einen sicheren Weg.Insgesamt soll die Mission etwa zwei Wochen dauern, die verhältnismäßig kurze Dauer liegt am Umstand, dass die bei der Mission eingesetzten Akkus nicht länger halten. Vikram hat auch schon erste wissenschaftliche Ergebnisse zur Erde übermittelt.Gestern veröffentlichte die indische Raumfahrtbehörde ein Diagramm , das die Temperaturschwankungen auf der Mondoberfläche bzw. in der Nähe der Oberfläche in verschiedenen Tiefen während des Eindringens der Sonde zeigt. Demnach lag die Temperatur an der Oberfläche bei etwa 50 Grad Celsius, während sie nur 8 cm unter der Oberfläche auf -10 Grad Celsius abfiel.Und etwa ein bis zwei Zentimeter über der Oberfläche wurde eine Temperatur von 60 bis 70 Grad Celsius gemessen. Nach Angaben von ISRO-Vertreter werden die Daten noch ausgewertet. Die Wissenschaftler scheinen jedoch über die hohen Temperaturbereiche erstaunt zu sein.