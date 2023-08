Kuriose Panne: Selbstfahrendes Auto bleibt in nassem Zement stecken

Erst vor Kurzem hat San Francisco eine weitreichende Freigabe bzw. Ausweitung der Betriebserlaubnis für selbstfahrende Taxis erteilt. Diese Entscheidung war keinesfalls unumstritten und Kritiker werden sich nun erneut bestätigt sehen - auch wenn der aktuelle Vorfall eher kurios ist.

"Sieht aus wie eine Straße - also muss es eine sein!"

Schöne neue Taxi-Welt

Zusammenfassung Freigabe von selbstfahrenden Taxis in San Francisco

Kürzliches Verkehrschaos durch Netzwerkprobleme bei Cruise-Autos

Neuer Vorfall: Cruise-Fahrzeug bleibt in frischem Zement stecken

Keine Insassen im Fahrzeug, keine Verletzten

Skepsis der Einwohner gegenüber selbstfahrenden Taxis bestätigt

Fahrzeug wurde von Cruise-Mitarbeitern geborgen

Es ist erst wenige Tage her, da haben selbstfahrende Autos von Cruise ein Verkehrschaos angerichtet, da sie wegen eines Netzwerkproblems einfach stehen geblieben sind. Nun hat es erneut eine Panne mit einem Cruise-Fahrzeug gegeben, die beweist, dass menschliche Fahrer ihren Computer-"Kollegen" überlegen sind und das wohl auch noch länger bleiben werden.Denn diese Woche landete ein selbstfahrendes Fahrzeug der GM-Tochter Cruise in einer Baustelle bzw. in gerade trocknendem Zement - und blieb dort stecken. Wie SFGate berichtet (via Gizmodo ), waren zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Insassen an Bord des Fahrzeugs, wenigstens musste also keiner mit schmutzigen Schuhen nach Hause gehen.Allerdings sahen sich kritische Einwohner in ihrer Skepsis gegenüber derartigen Taxis bestätigt: "Ich kann mir fünf verschiedene Szenarien vorstellen, in denen schlimme Dinge passieren, und dies ist eines davon", sagte etwa Paul Harvey, der als einer der ersten dieses Malheur entdeckt hat. "Es denkt, dass es eine Straße ist, aber das ist es nicht, denn es hat kein Gehirn und kann nicht erkennen, dass es frisch gegossener Zement ist."Später wurde das Fahrzeug aus dieser misslichen Situation von Cruise-Mitarbeitern befreit, das Unternehmen bestätigte den Vorfall zwar, eine nähere Erklärung gab man dazu aber nicht ab.Es ist nicht der erste Fall, bei dem Cruise die Bewohner der Westküstenmetropole nicht nur amüsiert, sondern auch verärgert: Denn vor wenigen Tagen blieben zahlreiche Cruise-Robotaxis einfach stehen und lösten ein Verkehrschaos aus. Grund: Wegen einer Netzüberlastung aufgrund eines Musikfestivals verloren die Fahrzeuge die Verbindung zum zentralen Server und konnten deshalb nicht weiterfahren.