DJI Mavic 3 Classic: Preise von neuer Drohne & Bundles aufgetaucht

Wenige Tage vor dem offiziellen Marktstart der DJI Mavic 3 Classic sind die ersten Euro-Preise der neuen Drohne aufgetaucht. Leaks zufolge soll die abgespeckte Version der Mavic 3 in mindestens drei Paketen ab 1499 Euro angeboten werden und somit eine wichtige Lücke füllen.

DJI Mavic 3 Classic: Controller-Bundles und mehr erwartet

Technische Daten für die DJI Mavic 3 Classic-Drohne Flugdaten Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit 8/6 m/s, Windwiderstandsfähigkeit: 12 m/s, Höhe über NN 6000 m, Heimkehrfunktion, max. Temperatur 40 °C, Reichweite 8 km, Funkfrequenzen 2,4 und 5,8 GHz Kamera 20-MP-Sensor, 4/3 CMOS, Videoauflösung 5,1k, Lichtempfindlichkeit 100-6400, Brennweite 24 mm, digitaler Zoom 3x, Verschlussgeschwindigkeit 8-1/8000 s, Sichtfeld 84°, Äquivalente Brennweite 24 mm, Blende f/2.8 bis f/11, Fokus 1 m bis ∞ Speicher 8 GB, erweiterbar per MicroSD-Karte Verbindungen Mikro-USB, GPS Besonderes Nachtmodus, Omnidirektionales duales Sichtsystem, Infrarotsensor, motorisierte 3-Achsen-Stabilisierung, DJI RC-N1 Fernsteuerung Akku Drohne: LiPo 4S (15.4 V / 77 Wh), 5000 mAh, 46 Minuten Laufzeit Maße 283 x 347,5 x 107,7 mm Gewicht 895 Gramm

Schenkt man den neuen Informationen aus der Gerüchteküche Vertrauen, platziert der Hersteller seine Mavic 3 Classic preislich zwischen der DJI Air 2S und der vollwertigen DJI Mavic 3, die im Preisvergleich aktuell ab 950 Euro respektive ab 1829 Euro gelistet werden. Von Händler-Webseiten will der Leaker Jasper Ellens zudem die Preise für zwei weitere Bundles in Kombination mit der neuen Drohne in Erfahrung gebracht haben.Ohne detaillierte Angaben zum Inhalt der Pakete spricht Ellens von einer Kombination aus DJI Mavic 3 Classic und einem klassischen Controller (RC) zum Preis von 1599 Euro. Für 1749 Euro soll der Drohne hingegen die DJI RC beiliegen, einer Fernbedienung mit 5,5-Zoll-Display, die abseits diverser Bundles bei einem Preispunkt von 299 Euro liegt. Die Preise für eine "Fly More Combo" mit Zusatzakkus und Co. wurden zwar noch nicht bestätigt, man kann allerdings mit einem solchen Paket rechnen.Seit einem umfangreichen Leak vor wenigen Tagen ist zudem klar, dass die DJI Mavic 3 Classic nahezu identisch zur Mavic 3 sein wird - mit einer entscheidenden Ausnahme. Um den Preis zu senken, wird die Classic-Version lediglich über eine Hasselblad-Hauptkamera mit 20 Megapixeln verfügen. Die zusätzliche Telekamera entfällt. In diesem Artikel gehen wir auf sämtliche Details zur verbauten Kamera ein. Für einen zusammenfassenden Überblick über die Funktionen und Ausstattung der DJI Mavic 3 Classic sorgt die nachfolgende Tabelle.