DJI Avata: Alle Bilder, Infos & Bundles der neuen FPV-Drohne vorab

Am 25. August wird der chinesische Drohnen-Hersteller seine neue DJI Avata vorstellen. Vorab liegen uns exklusives Bildmaterial und nahezu alle technischen Details der kompakten und leichten Drohne samt neuen DJI Goggles 2 (FPV) und den Fly Smart- sowie Pro View-Bundles vor.

DJI Avata: Kamera-Details, Bildstabilisierung und weitere Eckdaten

DJI Avata: Lieferumfang und Inhalt der neuen FPV-Bundles

Technische Daten für DJI Avata & Bundles Flugdaten Flugzeit 18 Min., Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit 6 m/s, max. Geschwindigkeit 27 m/s, Höhe über NN 5000 m, max. Temperatur 40 °C, Reichweite 10 km, Funkfrequenzen 2,4 und 5,8 GHz Kamera 1/1.7 Zoll CMOS-Sensor, Videoauflösung 4K UHD, Fotoauflösung 4000 x 3000 Pixel, 48 MP-Sensor, Lichtempfindlichkeit 100-6400 (auto) - 100-25600 (manuell), Verschluss 1/8000 bis 1/50 (Foto + Video), Autofokus, Fixfokus, Bildstabilisator, 155°, Blende: f/2.8, Äquivalente Brennweite: 12,6 mm, Brennweite: 2,34 mm Foto- und Videoformate JPEG, MP4 und MOV (Videocodecs: H.264 und H.265; Audiocodec: ACC und PCM) Flugmodi Normalmodus, Sportmodus, manueller Modus Speicher 20 GB, erweiterbar um 256 GB per MicroSD-Karte Verbindungen USB-C, GPS, Galileo, BeiDou, WLAN-ac + Bluetooth 5.2 (Nur in Verbindung mit DJI Goggles und Bewegungssteuereinheit) Besondere Merkmale Windwiderstand 10,7 m/s, Doppelantennen (2 Sender, 2 Empfänger), Einzelaufnahme, unterstützt RockSteady und HorizonSteady, Gimbal Akku Drohne: Li-Ion (14.76 V / 35.71 Wh), 2420 mAh

DJI FPV Goggles V2: Li-Po 2S (9V / 18 Wh), 1800 mAh

DJI Goggles 2: Li-Ion (7-9 V / 18 Wh), 1800 mAh Laufzeiten Drohne: 18 Minuten

DJI FPV Goggles V2: 110 Minuten

DJI Goggles 2: 2 Stunden

DJI Bewegungssteuereinheit: 5 Stunden Sets Pro View Combo: DJI Goggles 2 + DJI Bewegungssteuereinheit

Fly Smart Combo: DJI FPV Goggles V2 + DJI Bewegungssteuereinheit Maße 180 x 80 x 180 mm Gewicht Drohne: 410 g

DJI FPV Goggles V2: 420 g

DJI Goggles 2: 290 g

DJI Bewegungssteuereinheit: 167 g Release 25. August 2022 Preise (Gerüchte) Drohne: 629 US-Dollar

Fly Smart Combo: 1168 US-Dollar

Pro View Combo: 1388 US-Dollar

Jetzt durchstarten und sparen!

DJI

Die neue DJI Avata-Drohne soll auf Agilität und Belastbarkeit setzen und daher für den Betrieb auf engstem Raum ausgelegt sein. Ein integrierter Propellerschutz hilft dabei, dass die Avata bei Kontakt von Objekten abprallen, in der Luft bleiben und weiterfliegen kann. Nach unten gerichtete Sicherheitssensoren und TOF-Infrarotsensoren sollen Hindernisse besser erkennen, vor allem wenn Flüge in geringer Höhe oder in Innenräumen durchgeführt werden.Weiterhin verfügt die nur 410 Gramm schwere Drohne in Kombination mit der optionalen Bewegungssteuereinheit über eine Notbremse, um die Avata selbst bei ihrer Höchstgeschwindigkeit von über 97 km/h (Aufstieg / Abstieg mit 21,6 km/h) schnell abzubremsen oder bei sich leerendem Akku die Rückkehrfunktion aus einer maximalen Flughöhe von 5000 Metern zu aktivieren. Die Flugzeit beträgt mit einer Ladung bis zu 18 Minuten bei einer Batteriekapazität von 2420 mAh (35,71 Wh).Für Video-Aufnahmen in 4K und Fotos mit einer Auflösung von maximal 4000 x 3000 Pixeln (48 Megapixel) wird ein 1/1.7" CMOS-Sensor mit Ultraweitwinkel, Autofokus, Fixfokus, 2,34-mm-Brennweite (äquivalente 12,6 mm) und einer Blende von f/2.8 verbaut. Das Sichtfeld beträgt laut uns vorliegenden Händlerinformationen 155 Grad. Die vorab geleakte 4K/60-FPS-Option können diese bisher allerdings (noch) nicht bestätigen.Dafür sind mit Sicherheit die Technologien RockSteady 2.0 und HorizonSteady an Bord, die für eine gute Bildstabilisierung sorgen sollen. Filmmaterial kann zudem unter anderem mit dem DJI-eigenen Farbprofil D-Cinelike aufgenommen werden, das eine breite Palette an Farben und Flexibilität in der Nachbearbeitung der UHD-Videos verspricht.Zu den weiteren Eckdaten der DJI Avata gehören ein interner Speicher mit einer Kapazität von 20 GB, der mit Hilfe von MicroSD-Karten um bis zu 256 GB erweitert werden kann. Außerdem verfügt die Drohne über USB-C, Satelliten-Navigation und eine Verzerrungskorrektur. Weitere Details könnt ihr dem unten aufgeführten Datenblatt entnehmen.Während der normale Lieferumfang der DJI Avata die Drohne an sich nebst Akku, drei Propeller-Paaren, Netzteil, Gimbalschutz und USB-C-Kabel enthält, wird kein zusätzliches Netzteil mitgeliefert. DJI empfiehlt den Einsatz eigener 65-Watt-Ladegeräte. Ferner bietet der chinesische Hersteller das Fly Smart Combo-Bundle mit den älteren DJI Goggles V2 (FPV-Brille, First-Person-View) und der Bewegungssteuereinheit an.Das Pro View Combo-Bundle enthält hingegen die neuen DJI Goggles 2 mit 1080p-Auflösung, 100 Hz, 1800 mAh-Akku, WLAN-ac und Bluetooth 5.2. Die FPV-Brille soll eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Stunden liefern, die Bewegungssteuereinheit kann auf bis zu fünf Stunden kommen.Wie sich die DJI Avata preislich einordnet, bleibt abzuwarten. Bisher liegen uns hierzu keine offiziellen Informationen vor. Aus Fernost sickerten allerdings Preise von 629 US-Dollar (Drohne), 1168 US-Dollar (Fly Smart Combo) und 1388 US-Dollar (Pro View Combo) durch. Fragen dazu dürften sich spätestens zur offiziellen Vorstellung am 25. August 2022 klären.