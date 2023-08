3D-Drucker gehen "geisterhaft" in der Nacht an und sorgen für Chaos

3D-Drucker sind alles andere als ungewöhnlich, sie sind seit einer Weile auch für den Hausgebrauch erschwinglich. Einer der renommiertesten Hersteller auf diesem Gebiet ist Bambu. Besitzer eines Bambu-Geräts mussten diese Woche eine eher unheimliche Erfahrung machen.

Laut einem Bericht von The Verge hat sich am 15. August bei Besitzern der Bambu-3D-Drucker-Modelle X1C und P1P Ungewöhnliches abgespielt, man kann hier durchaus auch von Unheimlichem sprechen. Denn die Nutzer wachten auf und fanden 3D-Drucker vor, die sich selbstständig gemacht haben.Konkret bemerkten sie fehlgeschlagene Drucke, bei einigen war es eine zweite Kopie des vorhergegangenen Ausdrucks. Mehr als das: Einige Bambu-Besitzer mussten feststellen, dass der Drucker direkt nach einem gewünschten bzw. vorgesehenen Objekt eine zweite Kopie erstellte - direkt auf das zuvor erstellte. Dabei beschädigte sich das Gerät teilweise selbst.Das Unheimliche an diesem Fehler war, dass diese Vorgänge teilweise ohne jegliches Zutun der Nutzer über Nacht ausgelöst worden sind, während diese schliefen. Das waren auch keine Einzelfälle, wie zahlreiche Berichte im Bambu-Subreddit belegen.Der Hersteller hat sich mittlerweile dazu geäußert und teilt seine ersten Schlussfolgerungen in einem Blogbeitrag mit. Demnach hatten diese Geister-Drucke einen Cloud-Ausfall als Ursache: "Diese Unterbrechung hat zu einigen beunruhigenden Problemen geführt, die uns sehr bewusst sind und über die wir uns große Sorgen machen. Wir glauben an Transparenz, deshalb möchten wir euch über unsere ersten Erkenntnisse informieren, während unsere Untersuchung weitergeht", schreibt der Hersteller dazu.Dabei war es Usern einerseits nicht möglich, Aufträge an Bambu Studio zu schicken, andererseits haben einige Drucker, die während des betroffenen Zeitraums eingeschaltet waren, unerwartet einen Druckauftrag ohne Benutzereingriff gestartet.Nach den ersten Annahmen von Bambu kam es dabei zu einem "Job-Stau". Der Hersteller erklärt, was damit gemeint ist: "Als der Cloud-Ausfall auftrat, wurde unser Dienst instabil. Aufträge wurden an die Drucker gesendet, aber unser System erhielt keine Empfangsbestätigung. Dies führte zu wiederholten Versuchen, den Auftrag zu senden, einschließlich einiger manueller Nachsendungen durch verwirrte Nutzer, die in einigen gut dokumentierten Fällen bestätigt wurden"Das Unternehmen entschuldigt sich in vollem Umfang, man bittet aber auch um Verständnis, da es unmöglich sei, einen 100 Prozent der Zeit verfügbaren bzw. verlässlichen Cloud-Dienst aufrechtzuerhalten. Man will aber alles daran setzen, Lösungen zu entwickeln, damit sich so etwas nicht wiederholen kann.