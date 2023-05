Anycubic Kobra 2: Schneller 3D-Drucker mit hoher Qualität

Flink und einfach

Beim Anycubic Kobra 2 handelt es sich um einen schnellen 3D-Drucker mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/s. Der Doppelschrauben-Mechanismus auf der Z-Achse soll die Druck-Geschwindigkeit und die Präzision verbessern. Der Kobra ist in der Lage, eine Vielzahl von Materialien zu verarbeiten. Während die meisten auf PLA setzen, lassen sich auch ABS, TPU und PETG verarbeiten. Über ein 4,3 Zoll großes Farb-Touchscreen-Display kann man Druckeinstellungen vornehmen und der Fortschritt des Drucks verfolgen. Darüber hinaus kann der Kobra 2 über eine USB-C-Verbindung gesteuert werden, was den Druckprozess einfacher und bequemer macht. Der Kobra 2 verfügt über eine beheizte Druckplatte. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine zuverlässige Haftung des jeweiligen Druckobjekts.Die Konstruktion des 3D-Druckers ist leicht, da die meisten Teile bereits im Auslieferungszustand montiert sind. 3D-Ducker-Firmen nennen diese Art der Auslieferung "semi-assembled". Anycubic legt ein Set Werkzeug bei, allerdings kann man zum Festschrauben auch elektrische Schraubenzieher verwenden. Insgesamt ist der Aufbau nach etwa 10 Minuten erledigt. Der robuste Rahmen macht beim Zusammenbau einen guten Eindruck. Wie in der Anleitung beschrieben, sollte man vor Inbetriebnahme alle beweglichen Teile überprüfen. Die Inspektion wirkt sich auf das Druckergebnis aus, denn wenn sich die Räder unter dem Druckbett nicht drehen, kann die Druckqualität bereits beeinflusst werden. Alles in allem ist der Drucker nach etwa 30 Minuten einsatzbereit.Der 3D-Drucker verfügt über ein Druckvolumen von 220 x 220 x 250 mm. Unser Kollege Timm Mohn hat den Drucker verwendet, um mittelgroße bis große Modelle und Prototypen zu erschaffen. Mit der durchaus praktischen Auto-Leveling-Funktion kann der Kobra 2 die Druckplattform automatisch nivellieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die erste Schicht möglichst gut aufgetragen wird. Es ist nicht mehr nötig, die Nozzle aufwendig mit Goldpapier zu leveln. Das von Anycubic "LeviQ 2.0" getaufte System spart in der Praxis Zeit und Mühe und sorgt gleichzeitig für eine optimale Druckqualität. Wer bereits mit Auto-Leveling gearbeitet hat, wird anschließend nur ungern auf ein Gerät ohne das Feature zurückzuwechseln. Während dem Auto-Leveling-Prozess fährt der induktive Sensor über die Druckfläche und gleicht Unregelmäßigkeiten auf jenem aus. Durch die gesammelten Daten wird der Z-Offset automatisch berechnet und muss nicht mehr manuell eingestellt werden.Über das LCD-Display wird der Drucker mit Hilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche gesteuert. Der Drucker spricht von Haus aus Englisch: Deutsch ist nicht mit an Bord. In den Einstellungen können verschiedene Einstellungen, wie etwa die Temperatur, Druck-Geschwindigkeit und Druckqualität nachträglich angepasst werden. Zeigt sich bspw. während einem Druck, dass jener auch schneller durchgeführt werden könnte, lässt sich nachträglich die Druck-Geschwindigkeit anheben. Timm hat mit dem Kobra 2 erstmals mit dem Prusa-Slicer gearbeitet. Die Profile für den 3D-Drucker sind auf der mitgelieferten SD-Karte gespeichert und lassen sich leicht installieren. Der Slicer bietet eine breite Palette an Funktionen, um die Druckqualität und -geschwindigkeit zu optimieren. Es kann sich insbesondere lohnen, den Support-Druck je nach Druck-Teil zu verändern.Die Standard-Druckgeschwindigkeit beträgt 150 mm/s. Diese kann über die Slicer-Einstellungen verändert werden. Ein Benchy benötigt bei der voreingestellten Geschwindigkeit und einem Layer-Height von 0.28 mm etwa 30 Minuten. Erhöht man die Geschwindigkeit, verkürzt sich folglich die Druckzeit. Der Dual-Gear Direct Drive Extruder hält das PLA fest im Griff und portioniert das Druckmaterial entsprechend dem Druckauftrag. Während mit hoher Geschwindigkeit gedruckt wird, ist eine erhöhte Förderung von PLA erforderlich. Das 60 Watt Hotend erhitzt das Druckmaterial ausreichend und ermöglicht auf diese Weise eine zuverlässige Abgabe an PLA. Damit der Druck gelingt, verbaut Anycubic einen vier Watt Lüfter, der sich pro Minute bis zu 7.000 Mal dreht. Schaut man dem Drucker bei der Arbeit zu, sieht man wie die verschiedenen Bestandteile des Hotends zusammenarbeiten.Nach einem Druck kann die Platte abgenommen und das soeben entstandene Bauteil abgenommen werden. Die strukturierte PEI-Platte ermöglicht das einfache Entfernen von Teilen, da der Druck auf einer kleineren Oberfläche haften bleibt, als es auf einer glatten Oberfläche der Fall wäre. Die Vertiefungen und Erhöhungen des Bettes ermöglichen es, dass Druck-Teile sich automatisch lösen, sobald das Bett abgekühlt ist. Während der Abnahme von Druckobjekten besteht kein Grund zur Sorge, dass dabei die Druckplatte beschädigt werden könnte.Sollte es während einem Druck zu einem Stromausfall kommen, kann der 3D-Drucker, sobald wieder Strom vorhanden ist, den Druck an der Stelle, an der zuvor gestoppt wurde, fortsetzen. Auch wenn Stromausfälle in Deutschland selten sind, spart der Kobra 2, im Fall eines solchen, Material und Zeit ein. Die "Power Loss Recovery" ist ein nettes Feature, bei dem man dennoch hofft, dass man es nicht verwenden muss. Zu den weiteren Sicherheits-Features zählt der Filament Sensor. Jener bemerkt, wenn das Druckmaterial zu Ende geht. Sobald kein PLA mehr gefördert werden kann, unterbricht der Kobra 2 den Druck und weist auf die Unterversorgung hin. Wurde neues PLA eingeführt, kann der Druck fortgesetzt werden. Ein kompletter Neustart ist nicht nötig.Insgesamt ist der Anycubic Kobra 2 ein guter Drucker für Einsteiger wie auch für fortgeschrittene Nutzer, die ihre Drucker-Flotte erweitern wollen. Mit seiner hohen Druck-Geschwindigkeit setzt sich der 3D-Drucker von anderen Modellen in der Preisklasse ab. Die breite Materialverarbeitung und benutzerfreundliche Oberfläche runden das Gesamtpaket ab. Die hohe Druckauflösung ermöglicht es, komplexe Modelle nicht nur in kurzer Zeit, sondern auch mit hoher Präzision zu drucken. Auf Amazon wird der Anycubic Kobra 2 ab 1. Juni für 309 Euro verfügbar sein