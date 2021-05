XYZmaker Suite Download - Komplettpaket für 3D-Drucker

Gestalten von 3D-Objekten

Drucken mit dem 3D-Drucker

XYZmaker Suite Download & Installation

Einfache Modelle mit dem XYZmaker 3D Kit erschaffen

XYZmaker 3DKit

3D-Objekte mit XYZprint ausdrucken

XYZprint

Gravuren und 3D-Scans erstellen

XYZengraver

XYZscan Color

Der XYZmaker Suite Download installiert ein umfassendes Software-Paket für dasund das anschließendeDie XYZmaker Suite setzt sich in der Version 1.1.5 aus den Programmen XYZmaker 3DKit, XYZprint, XYZengraver und XYZscan Color zusammen, die sämtliche Schritte vom Erstellen eines 3D-Modells bis zum finalen Ausdruck abdecken.Die XYZmaker Suite läuft unter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10 (32-Bit/64-Bit), ist auf der Herstellerseite aber auch für Linux, Mac OS, Android und iOS erhältlich. Das .NET Framework 4.0 oder höher sollte in­stal­liert sein. Außerdem benötigt die Software mindestens einen Intel i3 mit 1,5 GHz oder äqui­va­lent, 4 GB RAM und 1 GB freien Fest­plat­ten­platz. Nach der Installation der Suite können die benötigten Programmkomponenten über die Benutzeroberfläche ausgewählt und heruntergeladen werden.Herzstück des Software-Pakets ist das, mit dem sich unkompliziert 3D-Mo­del­le gestalten lassen. Das Programm richtet sich vor allem an unerfahrene Nutzer und an all jene, die sich nicht in komplexe Design-Programme einarbeiten möchten. Durch die einfache Bedienung sind die druckfertigen 3D-Objeke schnell und unkompliziert erstellt.Auf einer Fläche lassen sich unterschiedliche Formen und geometrische Figuren wie Recht­ecke, Kugeln, Pyramiden oder Zylinder sowie dreidimensionale Ziffern, Buchstaben und Sym­bo­le platzieren. Alle Objekte sind verschieb- und drehbar und können in Form und Größe verändert werden. Auch die Farben passen Sie Ihren Vorstellungen entsprechend an. Fertige Entwürfe speichert das 3DKit wahlweise im eigenen 3DK-Format oder gibt diese zur weiteren Bearbeitung als STL-, AMF-, 3MF-, OBJ- oder PLY-Datei aus. In der Online-Galerie von XYZmaker finden sich zudem zahlreiche Modelle zum kostenlosen Download. Wer möchte, kann seine Werke dort außerdem mit anderen Nutzern teilen.Die Anwendungleitet 3D-Modelle an einen unterstützten FFF-3D-Drucker von XYZprinting weiter. Zuvor können die Modelle in einer farbigen Druckvorschau betrachtet und alle notwendigen Voreinstellungen getroffen werden. Neben dem Schwarz-weiß-Format STL kommt das Tool noch mit weiteren Formaten wie OBJ, PLY oder 3MF zurecht.Ebenfalls ist im Paket die Softwareenthalten, die den Laser-Gravierer des Herstellers unterstützt. Mit dieser sind etwa Gravuren in Leder, Papier, Kunststoff oder Holz möglich. Zuletzt können über360-Grad-Scans in Vollfarbe erstellt und weiterbearbeitet oder gedruckt werden. Hierfür ist selbst­ver­ständ­lich ein 3D-Scanner von XYZmaker erforderlich.