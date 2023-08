Jetzt aber fix: ARD gibt bekannt, wann SD-Ausstrahlung per Sat endet

Im Zuge der Pandemie hat die ARD der SD-Ausstrahlung via Satellit noch einmal eine Gnadenfrist gewährt, gut drei Jahre später ist es aber so weit: Die ARD gab bekannt, dass die Standardauflösung per Sat demnächst enden wird, genauer gesagt erfolgt die Abschaltung 2025.

Pandemie machte SD-Ende Strich durch die Rechnung

Zusammenfassung ARD beendet SD-Ausstrahlung via Satellit ab Anfang 2025.

Doppelversorgung mit SD und HD wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

SD-Abschaltung erfolgt schrittweise, erste Programme sind bereits abgeschaltet.

ARD reagierte auf Pandemie und verschob geplante Abschaltung auf 2025.

ZDF hat sich noch nicht zu einem Ende der SD-Ausstrahlung geäußert.

HD wird ab Anfang 2025 das neue Minimum in Bezug auf Auflösung.

Wie erwähnt sollte die Verbreitung der ARD-Programme in SD-Qualität bereits geendet haben bzw. sollte dieser Prozess schon in die Wege geleitet worden sein, doch dann kam die Pandemie dazwischen. Deshalb gab der Senderverbund im Sommer 2020 bekannt, dass man die Abschaltung verschieben muss.Die ARD teilte damals mit, dass sie damit auf die veränderten Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie reagiert: "Menschen, die noch nicht über HD-fähige Fernseher oder Receiver verfügen, hätten sich gegebenenfalls entsprechende Geräte anschaffen müssen, um das HD-Signal empfangen und wiedergeben zu können."Mit einiger Verspätung ist es nun aber endgültig so weit. Denn wie die Berliner Zeitung berichtet (via Caschy ), hat die ARD nun bekannt gegeben, dass die Verbreitung ihrer TV-Programme via Satellit in der digitalen Standardauflösung (SD) mit Anfang 2025 eingestellt wird. High Definition (HD) wird ab diesem Zeitpunkt das neue Minimum in Bezug auf die Auflösung sein.Die SD-Abschaltung wird allerdings nicht schlagartig durchgeführt. Denn erste ARD-Programme wurden bereits im vergangenen Herbst in der SD-Version eingestellt, genauer gesagt war das bei den Spartenprogrammen Tagesschau 24 und One der Fall, dazu kommen die Gemeinschaftsprojekte Phoenix und Arte.Die ARD ließ dazu ausrichten, dass "eine Doppelversorgung mit SD und HD bei der mittlerweile sehr geringen Nutzung von SD wirtschaftlich nicht mehr vertretbar" sei. Beim Zweiten Deutschen Fernsehen ist hierzu noch keine Entscheidung gefallen, das ZDF hat sich noch nicht zu einem etwaigen Ende der SD-Ausstrahlung über Satellit geäußert.