Analyst: Apple plant für 2023 keine iPads, nächstes Jahr mit Falt-Display

Apple will offenbar über den weiteren Verlauf des Jahres 2023 keine neuen iPad-Modelle einführen. Dafür soll es dann ab Anfang 2024 ein neues iPad Mini geben, bevor dann nur wenig später erstmals ein iPad mit faltbarem Display geplant ist, behauptet ein bekannter Analyst.

Falt-iPad soll Klappständer aus Carbon bekommen

Release eigentlich erst deutlich später erwartet

Samsung Display

Wie Ming-Chi Kuo, ein für seine guten Kontakte in die Lieferkette von Apple in Südostasien bekannter Analyst aus Taiwan, in einer Reihe von Tweets heute Morgen erklärte, sei er auf Basis von Rückmeldungen seiner Quellen "positiv", was die Einführung eines faltbaren Apple iPad-Modells im Jahr 2024 angeht.Das neue Gerät werde die Stückzahlen wieder steigen lassen und für eine attraktivere Produktpalette bei Apple sorgen, so Kuo weiter. Details zu dem Produkt nannte der Analyst zunächst nicht, sprach aber davon, dass es über eine Art ausklappbaren Ständer aus Carbon-Fasern verfügen würde, der von einem chinesischen Zulieferer stammen soll.Das "Falt-iPad", zu dem es schon seit einiger Zeit Gerüchte gibt, könnte laut anderen Marktbeobachtern wie Ross Young von Display Supply Chain Consultants auch eine Art faltbares Hybrid-Gerät aus MacBook und iPad sein, das ein Display mit insgesamt 20 Zoll Diagonale haben sollte. Allerdings war in diesem Zusammenhang mit einer Einführung frühestens ab dem Jahr 2026 die Rede.Später hieß es von Bloombergs Apple-Spezialist Mark Gurman , dass Apple sogar mit Dual-Screen-Foldables experimentiert habe, bei denen die untere Display-Hälfte für ein virtuelles Keyboard genutzt werden könnte, sobald man das Gerät wie ein Laptop verwenden will. Gurman sprach allerdings auch davon, dass ein solches Produkt "erst später in diesem Jahrzehnt" zu erwarten sei.Vor dem faltbaren iPad rechnet Kuo unterdessen zunächst mit der Einführung eines neuen iPad Mini, wobei auch bei diesem Modell eigentlich von einem Launch im Jahr 2024 die Rede ist. Hintergrund ist, dass die Massenfertigung dieses Geräts angeblich erst Anfang 2024 anlaufen soll.Das Jahr 2023 könnte für die Fans des Apple iPad somit ziemlich "langweilig" werden, falls man auf die Einführung neuer Modelle gehofft hat. Zuletzt hatte Apple im Oktober 2022 ein neues iPad Pro und ein neues Basismodell eingeführt.