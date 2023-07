Preise bekannt: Microsofts KI-Tools treiben Office-Kosten in die Höhe

Microsofts künstliche Intelligenz soll die Kassen füllen. So werden für die Nutzung von Copilot und Bing Chat innerhalb von Microsoft 365 Office-Apps zukünftig bis zu 35 US-Dollar pro Monat und Nutzer fällig. Vorerst sind lediglich Geschäftskunden vom KI-Aufpreis betroffen.

Microsoft 365-Geschäftskunden sollen zahlen

Copilot und Bing Chat müssen sich beweisen

Während Privatkunden die Vorteile von Microsofts KI-Diensten, wie den Windows- und Office-Copilot und den Bing Chat , weiterhin kostenlos nutzen können, sollen Geschäftskunden zur Kasse gebeten werden. Anlässlich der jährlichen Inspire-Partnerkonferenz kündigten die Redmonder ihr neues Preismodell innerhalb der Microsoft 365 Business-Abonnements an.In den Mitgliedschaften Microsoft 365 E3, E5, Business Standard und Business Premium wird der neue Copilot zusätzlich mit 30 US-Dollar pro Monat und Nutzer zu Buche schlagen. Wird zudem der optimierte Bing Chat Enterprise benötigt, steigen die Zusatzkosten um weitere 5 US-Dollar an. In vielen Fällen sorgt der KI-Aufpreis für eine Verdopplung der monatlichen Grundgebühren.Trotz der steigenden Kosten in Verbindung mit Microsofts künstlicher Intelligenz auf OpenAIs ChatGPT-Basis könnten viele Unternehmen den Aufpreis in Kauf nehmen. Vor allem dann, wenn die KI-Tools den entsprechenden Mehrwert liefern, Mitarbeiter entlasten oder Personalkosten senken. Bisher befinden sich die modernen Hilfsmittel in einer Testphase und müssen sich im Business-Alltag erst beweisen.Der Copilot rückt dabei als "eine Klasse für sich" in den Fokus der Redmonder. Laut Microsoft soll er beim Formulieren von E-Mails helfen, den Outlook-Posteingang sortieren, die Kreativität in Word und PowerPoint steigern und Daten in Excel analysieren. Der Bing Chat Enterprise hingegen kommt als interner Chatbot, eingesperrt im Firmennetzwerk ohne Zugriff seitens Microsoft.Allgemein spielt der Datenschutz für Unternehmen eine große Rolle in Bezug auf die per Cloud angereicherten Microsoft-Tools mit künstlicher Intelligenz. Die Redmonder entgegnen dem mit dem Hinweis, dass Copilot, Bing Chat und Co. die bestehenden Microsoft 365 Sicherheits-, Datenschutz-, Identitäts- und Compliance-Richtlinien von Geschäftskunden übernehmen.