Apple springt spät auf den anhaltenden Trend der KI-Chatbots auf und soll derzeit an einem Konkurrenten zu OpenAI ChatGPT, Microsoft Bing und Google Bard arbeiten. Wohin die Reise von "Apple GPT" geht, weiß allerdings (noch) niemand - nicht einmal Apple selbst.

Künstliche Intelligenz wird "wichtiges Projekt"

Apple hat (noch) keine klare Strategie

Zusammenfassung Apple arbeitet an einem KI-Chatbot-Konkurrenten zu OpenAI ChatGPT, Microsoft Bing und Google Bard.

Der Chatbot soll auf Apples eigenem Large Language Model (LLM) "Ajax" basieren.

Apple möchte potenzielle Datenschutzbedenken ausräumen.

Apple-Chef Tim Cook hält sich bisher zurück, da KI voller Fehlinformationen und ohne Regulierung sei.

Apple will 2024 eine wichtige KI-Ankündigung machen.

KI-Technologien werden bereits für Erkennung von Autounfällen und Stürzen eingesetzt.

Der Chatbot soll lediglich bestehende Funktionen replizieren.

Während IT-Unternehmen wie OpenAI , Microsoft und Google ihre Chatbots auf Basis künstlicher Intelligenz salonfähig machen, scheint das intern als "Apple GPT" bezeichnete KI-Projekt in Cupertino erst in den Kinderschuhen zu stecken. Laut Bloomberg-Report Mark Gurman (Paywall) sollen derzeit mehrere Teams an einem ChatGPT-Konkurrenten arbeiten, der auf Apples eigenem Large Language Model (LLM) "Ajax" basiert.Nachdem Apple mit der Sprachassistentin Siri und diversen Tools rund um das maschinelle Lernen (ML) den Grundstein gelegt hat, soll sich nun auch der KI-Chatbot zu einem wichtigen Projekt entwickeln. Vor allem sei man derzeit daran interessiert, "potenzielle Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit der Technologie auszuräumen", so Gurman.Dass Apple seinen Chatbot gegen ChatGPT, Bing AI und Bard aufstellen wird, scheint ein logischer Schritt zu sein. Mitarbeiten zufolge soll das KI-Tool diese sogar lediglich replizieren und keine neuen Funktionen oder Technologien enthalten. Dennoch scheint man in Cupertino aktuell noch keine klare Strategie zu verfolgen, um die Technologie zeitnah an Verbraucher heranzuführen. Ein Siri-Upgrade wäre wohl die einfachste Lösung."Personen, die mit der Arbeit vertraut sind, glauben, dass Apple im nächsten Jahr eine wichtige KI-bezogene Ankündigung machen möchte", sagt Gurman. Apple-CEO Tim Cook hielt sich mit dem Sprung auf den KI-Zug allerdings bisher zurück. In den letzten Monaten gab er zu verstehen, dass der iPhone-Erfinder bereits mit künstlicher Intelligenz arbeitet, etwa bei der Erkennung von Autounfällen und Stürzen. Laut Cook seien die KI-Technologien vielversprechend, aber auch voller Fehlinformationen und ohne Regulierung.