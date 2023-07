Llama2: Microsoft setzt auf Meta als Partner für KI-Sprachmodell

Open-Source-Sprachmodell

Meta und Microsoft haben bei der Inspire die Unterstützung für die Llama 2-Familie auf Azure und Windows angekündigt. Llama 2 ist die nächste Generation des Open-Source-Sprachmodells des Facebook-Konzerns. Meta hatte sein Sprachmodell namens Llama (das steht für Large Language Model Meta AI) bereits Anfang des Jahres gestartet.Nun folgt mit Llama 2 eine neue Variante, die auch für die Forschung sowie für kommerzielle Nutzung kostenlos ist. Microsoft erweitert damit seinen KI-Modellkatalog um ein weiteres Sprachmodell. Die Partnerschaft mit Microsoft ist aber nicht exklusiv - Llama 2 wird unter anderem auch für Amazon AWS und bei Hugging Face starten.Die Partnerschaft mit Meta wird von Microsoft als großer Schritt in Richtung eines "verantwortungsvollen, offenen Ansatzes für KI" bezeichnet. Llama 2 wurde gestartet, um Entwicklern und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, generative KI-gestützte Tools und Erfahrungen zu entwickeln. Azure AI-Kunden können Llama 2 mit ihren eigenen Beispieldaten testen, um zu sehen, wie es sich für ihren speziellen Anwendungsfall verhält."Jetzt können Azure-Kunden die 7B-, 13B- und 70B-Parameter-Llama 2-Modelle einfach und sicher auf Azure, der Plattform für die am weitesten verbreiteten Frontier- und offenen Modelle, anpassen und einsetzen", heißt es in der Ankündigung. Weiterhin wird Llama für die lokale Ausführung unter Windows optimiert sein.The Information hatte davon schon vor über einem Monat berichtet und einen Teil des Sprachmodells vorab geleakt. Dass Microsoft Meta dabei unterstützen wird, war aber nicht durchgesickert.