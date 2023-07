Microsoft, Google, OpenAI und Co. schaffen gemeinsame KI-Standards

In den vergangenen Monaten waren Chatbots und KIs, die Bilder, Musik und anderes erzeugen, ein Riesenthema. Es gibt aber diverse kritische Stimmen, die befürchten, dass KIs gefährlich sein könnten. Diesen tritt nun eine gemeinsame Initiative von Branchengrößen entgegen.

Förderung der KI-Sicherheitsforschung, um die verantwortungsvolle Entwicklung von Pioniermodellen zu fördern, Risiken zu minimieren und unabhängige, standardisierte Bewertungen von Fähigkeiten und Sicherheit zu ermöglichen.

Ermittlung von Best Practices für die verantwortungsvolle Entwicklung und den Einsatz von Pioniermodellen, die der Öffentlichkeit helfen, das Wesen, die Fähigkeiten, die Grenzen und die Auswirkungen der Technologie zu verstehen.

Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern, der Zivilgesellschaft und Unternehmen, um Wissen über Vertrauen und Sicherheitsrisiken auszutauschen.

Unterstützung bei der Entwicklung von Anwendungen, die zur Bewältigung der größten gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen können, z. B. beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel, bei der Krebsfrüherkennung und -prävention sowie bei der Bekämpfung von Cyberbedrohungen.

An sich sind Google und Microsoft bzw. OpenAI (dazu kommt noch das Startup Anthropic) Konkurrenten, doch eines haben alle genannten Unternehmen gemeinsam: Sie setzen derzeit voll auf die Karte KI. Vor allem Microsoft und Google stehen sich auf dem Markt gegenüber, denn beide wollen mit KI-Hilfe ihre Suchmaschinen verbessern und dem jeweils anderen Marktanteile abnehmen (auch wenn das eher für Bing gilt als Google).Diese vier Unternehmen haben aber nun bekannt gegeben, dass sie eine neue Industrie-Gruppe namens Frontier Model Forum formieren, diese will gemeinsame Regeln für KIs schaffen und auch Politik und Öffentlichkeit beruhigen. In einem Blogbeitrag heißt es, dass es sich hier um eine neue Branchenorganisation handelt, "welche die sichere und verantwortungsvolle Entwicklung von KI-Modellen gewährleisten soll".Die neue Branchengruppe weiter: "Das Frontier Model Forum wird das technische und betriebliche Fachwissen seiner Mitgliedsunternehmen nutzen, um das gesamte KI-Ökosystem zu unterstützen, z. B. durch die Förderung von technischen Bewertungen und Benchmarks und die Entwicklung einer öffentlichen Bibliothek mit Lösungen zur Unterstützung von Best Practices und Standards der Branche."Als Kernziele gibt man die vier folgenden Punkte an:Die derzeitigen Mitglieder des Frontier Model Forum sollen nur der Anfang sein, andere sind eingeladen der Organisation beizutreten - wenn sie sich den gemeinsamen Richtlinien verschreiben.