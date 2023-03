Xbox Wireless Controller: Microsoft bringt grünes Modell auf den Markt

Microsoft hat die Familie der drahtlosen Xbox-Controller um ein weiteres Modell ergänzt. Ab sofort ist das Gerät in der Farbvariante Velocity Green verfügbar. Obwohl die neue Edition bereits bestellt werden kann, soll die Auslieferung erst in der kommenden Woche beginnen.

Auslieferung soll am 16. März beginnen

Wie der Name schon andeutet, ist der Großteil des Controllers in einem kräftigen, hellen Grünton gestaltet. Während die beiden Analog-Sticks komplett grün gefärbt wurden, haben die vier Buttons sowie das Steuerkreuz einen schwarzen Hintergrund erhalten. Auch die Schultertasten wurden mit einem schwarzen Anstrich versehen. Die Rückseite des Controllers ist weitestgehend weiß gefärbt. Das Innenleben dürfte sich nicht von den Komponenten der anderen Modelle unterscheiden.Offiziell soll der Xbox Wireless Controller in Velocity Green am 16. März erscheinen. Schon jetzt ist es möglich, den Controller bei Versandhändlern wie Amazon und MediaMarkt vorzubestellen. Wie üblich kann auch das neue Modell nicht nur mit der Xbox Series X/S , sondern auch mit der Xbox One und in Verbindung mit PCs, Tablets, Smartphones und sonstigen Bluetooth-Geräten genutzt werden.Die neue Ausführung des Xbox-Controllers steht auch hierzulande zur Verfügung. Das Modell schlägt mit 60 Euro zu Buche. Damit ist die grüne Edition in Bezug auf den Originalpreis nicht teurer als die bestehenden Varianten. Viele Händler bieten die anderen Modelle jedoch günstiger an. So sind die schwarze, weiße, blaue sowie rote Farbvariante im offiziellen Microsoft Store schon für 49 Euro erhältlich.