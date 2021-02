Überraschung futsch: Großer World of Warcraft-Leak vor der BlizzCon

Im Vorfeld der heutigen BlizzCon 2021 ist der Entwickler Blizzard selbst für einen großen Leak verantwortlich, der nahezu alle Neuheiten zu den Online-Rollenspielen World of Warcraft und der WoW Classic-Erweiterung "Burning Crusade" enthüllt. Einige Fragen bleiben jedoch offen.

Patch 9.1: Neuer Raid, Mega-Dungeon, Fliegen und Co. für Shadowlands

WoW Classic: Die Erweiterung "The Burning Crusade" kommt

Blizzard

Blizzards erste coronabedingte Online-Ausgabe der BlizzCon wird überschattet von diversen Leaks, die das US-amerikanische Unternehmen selbst gestreut hat. Einen Tag vor der Er­öff­nung der BlizzConline-Livestreams, die heute ab 23 Uhr starten, wurde das dazugehörigen Pressematerial frühzeitig ins Netz gestellt. Wie unter anderem der WoW-Blog Vanion be­rich­tet, dürften jetzt ein Großteil der Informationen rund um das MMORPG World of Warcraft, die neuen Inhalte für das aktuelle "Shadowlands"-Addon und die lang erwartete Er­wei­te­rung "The Burning Crusade" für WoW Classic bekannt sein.Den offiziellen Informationen nach wird Blizzard im Laufe der nächsten Monate den ersten großen Content-Patch für Shadowlands veröffentlichen, der den Namen "Chains of Do­mi­na­tion" (dt. Ketten der Herrschaft) tragen soll. Spieler der jüngsten Retail-Erweiterung von World of Warcraft können sich auf eine neue Zone (Korthia), einen komplett neuen Raid mit zehn Bossen (Sanktum der Herrschaft) und einen Mega-Dungeon mit acht Bossen (Tazavesh) freuen. Im gleichen Atemzug sollen das Fliegen in Shadowlands und die zweite Saison für die so genannten Mythisch-Schlüsselsteine (Mythic+) sowie den PvP-Modus freigeschaltet werden. Wann der WoW-Patch 9.1 erscheint, steht noch nicht fest.Große Neuerungen sind des weiteren für die Server von World of Warcraft Classic geplant. Im Laufe des Jahres wird Blizzard hier die bereits 2007 veröffentlichte Erweiterung "The Burning Crusade" anbieten, welche die bekannte Scherbenwelt, die Völker der Blutelfen und Draenei sowie altbekannte Raids, Dungeon, PvP-Arenen und Berufe dem klassischen WoW hinzufügt. Spieler sollen sich im Vorfeld entscheiden dürfen, ob sie ihre Classic-Charaktere in der aktuelle Epoche weiterspielen oder in die neue Burning Crusade-Welt (BC) migrieren möchten. Fragen zum Patch-Stand der Classic-Erweiterung bleiben, ebenso wie der Release-Termin, bisher unbeantwortet.Es bleibt abzuwarten, ob Blizzard während der BlizzConline weiter ins Detail gehen wird oder ob die bereits geleakten, oberflächlichen Informationen die einzigen sein werden. In­te­res­sier­te Spieler können den Livestream ab 23 Uhr auf der BlizzCon-Webseite verfolgen.