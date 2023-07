Prime Day-Deal: Wer jetzt keine PlayStation 5 kauft, ist ...

... am Donnerstag eventuell traurig. Denn wenn Ihr auf der Suche nach einer PlayStation 5 mit zwei Controllern seid, ist dieser Deal die Chance: Amazon bietet die PS5 derzeit mit zwei Controllern für 519,99 Euro an . So günstig gab es dieses Set noch nie!

Die Sony PlayStation 5 hat den vermutlich irrsinnigsten Launch der Spielekonsolen-Geschichte hinter sich - von Lieferschwierigkeiten bis hin zu endloser Skalper-Abzocke und künstlich hochgepeitschten Preisen. Seit dem zweiten Quartal dieses Jahres hat die PS5-Knappheit ein Ende, und zum Prime Day gibt's hier sogar ein echtes Schnäppchen. Amazon bietet die PlayStation 5 mit zwei DualSense-Controllern für 519,00 Euro an Amazon zufolge spart Ihr damit 16 % beziehungsweise 100 Euro gegenüber dem Median-Preis der vergangenen 90 Tage. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: Beim zweitgünstigsten Anbieter zahlt Ihr aktuell mindestens 80 Euro mehr für das Set, und auch der Allzeit-Tiefstpreis bei Amazon liegt bei 599,00 Euro.Bei der PS5 aus dem Amazon-Set handelt es sich übrigens um die Disk-Edition. Das bedeutet, dass eine 825 GB große SSD in der Konsole verbaut ist. Wenn Ihr auf das Blu-Ray-Laufwerk und den zweiten Controller verzichten könnt, dann hat Amazon derzeit auch die Digital Edition im Angebot - hier zahlt Ihr aktuell dann 449,99 Euro . Allerdings bietet die Digital Edition eben kein physikalisches Laufwerk, sodass Ihr auf heruntergeladene Spiele oder Medien beschränkt seid.Welche Prime-Deals habt Ihr heute schon geschossen? Habt Ihr besondere Tipps für die Community? Und wenn Ihr noch weitere Angebote von den Prime-Days sehen wollt, dann werft doch einen Blick auf unseren Sammel-Artikel mit den besten Prime-Day-Deals