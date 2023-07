Deal des Tages: Media Markt verkauft PlayStation 5 zum Bestpreis

Die PlayStation 5 ist so günstig wie noch nie. Im Online-Shop von Media Markt erhaltet ihr die PS5-Konsole (Disc-Version) jetzt für nur 459,99 Euro und somit erstmals deutlich unter der UVP. Ein guter Zeitpunkt für alle, die schon lange mit dem Kauf geliebäugelt haben.

Die Lieferzeiten haben sich entspannt und die PlayStation 5 ist nahezu deutschlandweit zum Normalpreis zu haben. Die richtige Zeit also, für echte Rabatte unterhalb der UVP , wie etwa jetzt im Media Markt-Gutscheinheft.Die Sony PlayStation 5 , die seit Ende 2020 auf dem Markt ist, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Welt der Spielekonsolen dar. Mit einem stylishen Design und starker Performance ist sie ein maßgeblicher Bestandteil der Next-Generation-Konsolen. Die PS5, ausgestattet mit einem leistungsstarken Achtkern AMD Zen 2-Prozessor und einer RDNA 2-GPU, liefert 10,28 Teraflops an Leistung.Die Benutzererfahrung wird durch eine PCIe-4.0-SSD weiter verbessert, die Ladezeiten nahezu eliminiert und eine schnelle und nahtlose Spielumgebung ermöglicht. Dazu gehört auch die neuartige DualSense-Controller-Technologie, die durch haptisches Feedback und adaptive Trigger ein immersives Spielerlebnis bietet.Die PlayStation 5 ist nicht nur in Bezug auf die Hardware leistungsstark, sondern auch in Bezug auf ihre Software-Fähigkeiten. Mit der Möglichkeit, Spiele in 4K-Auflösung bei 120 Hz auszuführen, bietet sie eine beeindruckende visuelle Erfahrung. Darüber hinaus unterstützt sie Raytracing, was zu noch realistischeren und detaillierteren Spielszenen führt.Sony hat auch das Thema Abwärtskompatibilität berücksichtigt, sodass viele Spiele der PlayStation 4 (PS4) auf der neuen Konsole laufen. Im Hinblick auf die Zukunft setzt Sony stark auf eine Mischung aus exklusiven Spielen und Partnerschaften mit Drittanbietern, um ein vielfältiges Spieleangebot zu garantieren. Mit all diesen Aspekten hat sich die PlayStation 5 als eine starke Kraft im Bereich der Spielekonsolen etabliert.