Microsoft glaubt, Sony bringt noch dieses Jahr die 'PlayStation 5 Slim'

Geht es nach Microsoft, bringt Konkurrent Sony noch in diesem Jahr eine dünnere und vermutlich auch kleinere "Slim"-Version der PlayStation 5 auf den Markt. Dies behauptet der Konzern jedenfalls in Gerichtsdokumenten, die im Zuge des Streits um die Übernahme von Activision Blizzard öffentlich gemacht wurden.

Gibt es bald nur noch eine Version der PS5?

Zusammenfassung Microsoft meint, dass Sony noch 2023 eine "Slim"-Version einführt.

Slim-Variante hat wohl denselben Preis wie die Digital Edition.

Gerüchte über eine mögliche PS5 Slim gibt es schon länger.

MS meint auch, dass Sony eine Handheld-Version der PS5 bringt.

Sony hatte jedoch nur tragbaren Streaming-Client angekündigt.

Microsoft nennt keine Quelle für die Behauptungen in den Dokumenten.

Ob Microsoft nun wirklich über Insider-Wissen zu Sonys Produktplänen verfügt, ist natürlich offen. Die Redmonder behaupteten laut dem US-Magazin The Verge im Zuge der Verhandlungen rund um die Klage der Federal Trade Commission (FTC) gegen die Übernahme von Activision Blizzard, dass man davon ausgeht, dass Sony noch in diesem Jahr eine Slim-Version der PS5 einführt.Sony verkaufe derzeit eine günstigere Digital Edition der PS5 für 399,99 Dollar, wobei die erwartete "PlayStation 5 Slim" den gleichen reduzierten Preispunkt bieten werde, heißt es konkret in einem der Papiere. Microsofts Argumentation deutet an, dass das Unternehmen erwartet, Sony könnte die große Digital Edition der PlayStation 5 bald durch die Slim-Variante ersetzen.Gerüchte über eine mögliche PS5 Slim gibt es schon länger. So hieß es bereits im letzten Jahr, dass Sony für den September 2023 die Einführung einer Art modularer Slim-Version der PS5 plant, bei der das optische Laufwerk abgenommen werden kann. Dies legt nahe, dass Sony sein Konsolen-Portfolio mit der neuen Ausgabe auf ein einziges Modell reduzieren könnte,sodasss die Kunden das optische Laufwerk als optionales Zubehör dazu erwerben könnten.Bisher gibt es neben der Digital Edition der PlayStation 5 auch noch die sogenannte Disc Edition, bei der ein optisches Laufwerk fest verbaut ist. Aktuell ist es nicht möglich, die Basisversion der Sony-Spielkonsole im Nachhinein mit einem Laufwerk "aufzurüsten". Microsoft nennt in seinen Dokumenten keine Quelle für die hier beschriebenen Behauptungen, sodass unklar ist, auf welchen Informationen sie basieren.Das Unternehmen behauptet darin übrigens auch - fälschlicherweise - dass Sony eine Handheld-Version der PS5 auf den Markt bringen will, die weniger als 300 Dollar kosten wird. Tatsächlich hatte Sony erst vor einigen Wochen die Einführung eines Handheld-Geräts angekündigt , das als eine Art Streaming-Client für die Nutzung von Spielen auf einer vorhandenen PS5 dienen soll.