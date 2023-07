Abgerundete Ecken: Jony Ive steckt hinter neuem Linn-Plattenspieler

Apples Ex-Chefdesigner Jony Ive macht seit seinem Weggang von Apple immer wieder mit seinen Projekten von sich Reden. Jetzt hat er zum Anlass des 50-jährigen Bestehens des britischen Schallplattenspieler-Herstellers Linn eine Sonderauflage gestaltet.

LoveForm und Linn: Schallplattenspieler Sonderedition "Sondek LP12"

Kein Schnäppchen

Zusammenfassung Jony Ive gestaltet Jubiläumsausgabe des Linn Sondek LP12-50

Design ähnlich dem Standard-LP12, aber mit abgerundeten Komponenten

Aluminium Einschalttaste und neues Scharnier für Staubschutzabdeckung

Sonderedition in kleiner Auflage, Preis ab 59.500 Euro

Ive arbeitete pro bono an dem Schallplattenspieler

Auslieferung zwischen August 2023 und März 2024

Nachfrage wird voraussichtlich hoch sein, daher begrenzte Zeit

Ive hat zusammen mit seiner Designagentur LoveForm jetzt wieder ein Hardware-Projekt realisiert. Für Linn hat Ive ein neues Modell eines modularen Plattenspielers, den es seit einem halben Jahrhundert gibt, gestaltet.Der Sondek LP12 ist dabei eine Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen und wird noch in diesem Jahr herauskommen. Diese Sonderauflage ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Zunächst sollte der Sondek LP12 nur ganz leicht überarbeitet werden, denn das typische Design von Linn sollte erhalten und wiedererkennbar sein - viel Spielraum lässt das einem Designer schon einmal nicht.Das Äußere der Sonderedition des Sondek LP12-50 sieht daher auch weitgehend so aus wie das des Standard-LP12, auch wenn einige Komponenten abgerundete Ecken statt eckiger Kanten aufweisen - das kennen Apple-Fans ja bereits.Es gibt eine runde Einschalttaste aus Aluminium anstelle einer Kunststoffwippe, und ein neues Scharnier ermöglicht es, dass die Staubschutzabdeckung in jedem Winkel geöffnet bleiben kann.Der Sondek LP12 wird in einer kleinen Auflage hergestellt und wird rund 60.000 Euro kosten. Das kann je nach Konfiguration aber auch teurer werden, auf der Hersteller-Webseite heißt es "ab 59.500 Euro" . Ives Arbeit an dem Schallplattenspieler war übrigens pro bono: "Es gibt viele Dinge, die ich schon immer aus reiner Freude an der Sache tun wollte", erklärte Ive in einem Interview mit FastCompany "Der Sondek LP12-50 wird nach dem Prinzip ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘ vergeben. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage sehr hoch sein wird, daher ist die Zeit begrenzt, um Ihren Namen auf die exklusive Liste derjenigen zu setzen, die dieses historische Model besitzen werden. Der Plattenspieler wird zwischen August 2023 und März 2024 an den Ihnen zugewiesenen Linn Fachhändler ausgeliefert", informiert Linn auf der Webseite.