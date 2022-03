RIAA: CD-Verkäufe legen erstmals seit 2004 zu, Vinyl boomt weiter

Die Verkaufszahlen von Musik-CDs sind im letzten Jahr erstmals seit mehr als 15 Jahren auch in den USA wieder gestiegen. Zuvor hatten sich die Verkäufe von Vinyl-Schallplatten bereits deutlich erholt. Bei den CDs ist allerdings fraglich, ob der Trend anhält.

Anstieg nach Umsatz

Wie das US-Wirtschaftsportal Axios unter Berufung auf den Jahresbericht des Verbands der amerikanischen Musikindustrie RIAA berichtet, sind die Verkäufe von Compact Discs (CDs) im Jahr 2021 erstmals seit dem Jahr 2004 wieder gestiegen. Gemeint sind damit allerdings nicht unbedingt die Stückzahlen, sondern die Umsätze.So erzielte die US-Musikindustrie in den Vereinigten Staaten im Jahr 2021 nach eigenen Angaben einen Umsatz von 584 Millionen Dollar durch CD-Verkäufe. Damit legte der Umsatz mit CDs gegenüber 2020 um mehr als 100 Millionen Dollar zu. Zuvor waren die Umsätze aus CD-Verkäufen immer weiter gefallen - innerhalb der letzten zehn Jahre ging es von mehr als drei Milliarden Dollar Einnahmen aus CD-Verkäufen in den USA herunter auf weniger als 400 Millionen Dollar.Gleichzeitig meldet die RIAA allerdings auch, dass die Einnahmen aus dem Verkauf von Vinyl-Tonträgern erheblich zulegten. Insgesamt setzte man rund eine Milliarde Dollar mit Schallplatten um, nachdem es im Jahr 2020 zuvor noch weniger als 650 Millionen Dollar waren. Insgesamt ergab sich durch den Aufwärtstrend erstmals seit 1996 ein Plus bei den Einnahmen aus dem Verkauf von Musik auf physischen Tonträgern.Die Gründe für den Anstieg der Einnahmen sehen Branchenvertreter unter anderem in einem steigenden Interesse junger Kunden, die immer häufiger feststellen, dass physische Kopien der Musik ihrer bevorzugten Künstler durchaus reizvoll sind. Natürlich sind Streaming-Angebote nach wie vor die Haupteinnahmequelle der US-Musikindustrie, auch wenn man in anderen Bereichen inzwischen ebenfalls wieder steigende Zahle verzeichnet.