Kein Ersatz für Jony Ive: Apple streicht mächtigen Chefdesigner-Posten

Industriedesign ist zentraler Baustein von Apples Erfolg, Jony Ive hat den Look von iPhone , Mac und Co. lange geprägt. Nach seinem Ausscheiden scheint der Konzern keinen Ersatz für die einst mächtige Rolle des Chefdesigners zu finden - und streicht diese jetzt.

Einst sehr mächtig, jetzt abgeschafft

Der COO hat die Führungsrolle

Zusammenfassung Apple streicht die Position des Chefdesigners.

Jeff Williams, COO von Apple, übernimmt die Führung der Designabteilung.

Dienstälteste Designer erhalten "größere Aufgaben".

Seit 2015 Tanz auf Messers Schneide: 15 Top-Designer verließen Apple.

Ein Außenseiter als Chefdesigner hätte "Tod des Teams" bedeutet.

Apple hatte Probleme, Ersatz für Jony Ive zu finden.

Bloomberg berichtet über die neue Struktur der Designabteilung.

Welche Überlegungen in den Büros von Apple angestellt werden, ist natürlich nicht bekannt, sicher ist aber, dass sie einer radikalen Neuausrichtung gleich kommen. Seit dem Ausscheiden von Chefdesigner Jony Ive im Jahr 2019 ist der Konzern in einer Findungsphase. Ive war eine Zeitlang weiter als Berater an Bord geblieben, Hardware-Design-Chefin Evans Hankey hatte die wichtige Führungsrolle in den letzten Jahren übernommen. Doch nach nur drei Jahren geht auch sie. Jetzt berichtet Bloomberg ( Paywall ), dass Apple den einst mächtigen Posten nicht neu besetzen will.Der Bericht stützt sich demnach auf Aussagen von "mit der Entscheidung vertrauten Personen", die wegen der streng vertraulichen Natur dieser Information aber nicht namentlich genannt werden wollen. Auf Anfrage wollte Apple keine Stellung dazu beziehen, was nach dem Abgang von Hankey mit dem leeren Chefsessel an der Spitze der Designabteilung von Apple geplant ist. Hier liefern wiederum die anonymen Quellen aber einen durchaus interessanten Einblick.Demnach plant Apple, dass das Team aus rund 20 Industriedesignern, direkt an Jeff Williams, den Chief Operating Officer von Apple, berichten. Der war bisher der direkte Vorgesetzte von Hankey. Ebenso sollen die dienstältesten Designer "größere Aufgaben" innerhalb der Gruppe erhalten. Nachdem die Chefdesigner von Apple für Jahrzehnte zu den profiliertesten Mitarbeitern des Unternehmens gehört hatten, wird die Rolle damit vorerst ersatzlos gestrichen.Für Apple scheint die Organisation seiner Designabteilung seit 2015 ein Tanz auf Messers Schneide. Damals hatte das Unternehmen die Gruppe in "Industriedesign" und "Benutzeroberflächen" aufgespalten, was bei Ive zu einem Rückzug aus dem Tagesgeschäft geführt haben soll. Seitdem haben 15 der Top-Designer das Unternehmen verlassen - einige, um direkt bei LoveFrom anzuheuern, ein von Ive gegründetes Design- und Beratungsunternehmen.Schon im November hatte Bloomberg über die Probleme berichtet, für die verbleibenden Industriedesignern bei Apple eine neue Führungspersönlichkeit zu finden. Das Unternehmen habe in der aktuellen Struktur nicht die Möglichkeit, einen Außenseiter mit der Rolle zu betrauen. Ein solcher Schritt wäre der "Tod des Teams" gewesen, zitiert Bloomberg ein langjähriges Mitglied der Gruppe.