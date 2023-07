Weltgrößte Piraten-Seite Zoro.to wechselt Besitzer, Domain und Optik

Auch wenn die Seite vielen Filesharing-Nutzern kein allzu großer Begriff ist bzw. war, so ist Zoro.to die derzeit größte Piraterie-Seite der Welt. Das lag vor allem daran, dass sie auf ganz bestimmte Inhalte spezialisiert ist, nämlich Anime. Doch Besucher müssen sich seit kurzem wundern.

Keine rechtlichen Probleme

Zusammenfassung Zoro.to ist die größte Piraterie-Seite der Welt.

Fans haben oft keine andere Möglichkeit als zu illegalen Quellen zu greifen.

Zoro.to wird von einem neuen Entwicklerteam übernommen, Daten bleiben gleich.

Besucher werden auf Aniwatch.to umgeleitet, Optik der Seite anders.

Rechtliche Probleme, aber bisher unter dem Radar, nicht von Google abgestraft.

Anime, also japanische Zeichentrickfilme, sind längst auch außerhalb des asiatischen Landes zum Mainstream (oder fast) geworden. Sie haben auch eine begeisterte Anhängerschaft, für diese ist es aber mitunter nicht einfach, an alle Produktionen, die es in Japan gibt, zu gelangen - schließlich ist diese Sparte des Unterhaltungsgeschäfts für einen enormen kreativen und zahlenmäßigen Output bekannt.Das ist auch der Grund, warum Anime- und auch Manga-Piraterie ein so boomender Bereich ist. Denn Fans haben oft gar keine andere Möglichkeit als zu illegalen Quellen zu greifen. Die bei Fans beliebteste Seite dieser Art heißt bzw. hieß Zoro.to und kam zuletzt auf monatlich mehr als 200 Millionen Seitenaufrufe. Damit ist die Seite die insgesamt weltweit größte für illegales Filesharing.Doch wie TorrentFreak (TF) berichtet, werden Besucher von Zoro.to nun auf die neue Domain Aniwatch.to umgeleitet, auch die Optik der Seite sieht anders aus. Die Inhalte selbst sind zwar im Wesentlichen dieselben, viele Nutzer wunderten sich aber dennoch, was passiert ist.Das bekannte Filesharing-Blog hat bei den Betreibern nachgefragt und kann bestätigen, dass es sich hier nicht um eine Migration im Zuge rechtlicher Probleme oder etwas ähnliches handelt. Zwar bekam auch Zoro.to regelmäßig DMCA-Post, es gelang ihr bisher aber dennoch, weitgehend unter dem Radar zu bleiben und nicht von Google bei den Suchergebnissen abgestraft zu werden.Doch gegenüber TorrentFreak teilten die Macher der Seite mit, dass aktuell kein Grund zur Sorge besteht: "Beruhigt euch alle, Zoro wird von einem neuen Entwicklerteam übernommen, das sich nun um die gesamte Website und die Konten der sozialen Netzwerke kümmern wird. Keine Sorge, alle Daten bleiben gleich, die alten Mitarbeiter werden den Server weiter betreuen." Ob man diesen Angaben tatsächlich trauen kann, sei allerdings dahingestellt.