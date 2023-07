Das Ende einer Ära: Die letzte Ariane 5-Rakete steht vor ihrem Start

Für die europäische Raumfahrt endet ein großer Abschnitt ihrer Geschichte: Die ikonische Trägerrakete Ariane 5 mit ihrer großen zentralen Wasserstoff-Stufe und den beiden Feststoff-Boostern an den Seiten wird heute zum letzten Mal abheben.

Ariane 5: Der zuverlässige Weg ins All für die europäische Raumfahrt

Zusammenfassung Letzter Start der ikonischen Ariane 5-Rakete

116 Starts mit nur 2 Fehlschlägen

ATV-Versorgungsschiffe und Forschungsmissionen

Ariane 6 als Nachfolger anvisiert

Start live auf ESA TV zu sehen

Die Ariane 5 gehört zu den zuverlässigsten Systemen, die jemals zur Verfügung standen. Bis heute kommt die Statistik bei 116 Starts seit dem Jahr 1996 auf lediglich zwei Fehlschläge, drei weitere Missionen konnten nur als Teilerfolg verbucht werden, weil die anvisierte Umlaufbahn nicht erreicht wurde. Daher verwundert es auch kaum, dass die NASA das sehr lange und mit enormen Investitionen entwickelte James-Webb-Weltraumteleskop an die Europäer übergab, um es in den Weltraum zu transportieren.Im Allgemeinen lässt sich die Ariane 5 allerdings als eher unspektakuläres, wenn auch eben sehr zuverlässiges Arbeitstier ansehen. Dutzende kommerzielle Satelliten wurden vor allem in geostationären Umlaufbahnen positioniert. Neben diesen Standardmissionen gab es aber auch Transporte sehr großer Nutzlasten in erdnahe Orbits - darunter die vollautomatischen ATV-Versorgungsschiffe, die die Internationale Raumstation ISS mit Nachschub belieferten. Und auch große europäische Forschungsmissionen wie Rosetta, Herschel, Planck, BepiColombo und zuletzt JUICE, die weit von der Erde wegführten, erhielten ihren Anschub durch die Ariane 5.Wie es nun allerdings weitergeht, muss sich zeigen. Vor einem Jahrzehnt war klar, dass die Ariane 5 preislich nicht mehr mit neueren Entwicklungen wie beispielsweise der Falcon 9 von SpaceX mithalten kann. Auf Basis des bestehenden Systems sollte mit der Ariane 6 ein deutlich billigerer Nachfolger konzipiert werden. Diese sollte 2020 ihren Jungfernflug absolvieren. Dieser Termin ließ sich allerdings nicht halten und aktuell wird der Sommer 2024 anvisiert - was aber alles andere als sicher ist.Durch die Verzögerung steht die europäische Raumfahrtindustrie jetzt erst einmal ohne einen großen Launcher da. Und auch die Mittelklasse ist nicht mehr abgedeckt, weil durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch die Kooperation zur Nutzung der Sojus-Rakete beendet wurde. Regulär steht damit derzeit nur die kleine Vega-Rakete im Dienste der ESA, die aber aktuell auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sodass man sich für einige Starts bereits bei SpaceX einmieten musste.Entsprechend besteht heute wohl für längere Zeit die letzte Chance, den Start einer europäischen Trägerrakete von Kourou in Französisch-Guayana mitzuerleben. Das Startfenster sollte sich eigentlich heute Abend öffnen. Aufgrund des aktuellen Wetterberichtes wurde der Start aber auf die Nacht zum Donnerstag, den 06. Juli, zwischen 00.00 und 01.05 Uhr deutscher Zeit verschoben. Der Start wird auf ESA TV live übertragen