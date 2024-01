ESA hat genug: Ariane verliert Monopol für europäische Raumflüge

Der Raumfahrtkonzern ArianeSpace hat ein Problem: Das Unternehmen verliert sein langjähriges Monopol auf Trägerraketen, mit denen die europäische Raumfahrtagentur ESA ins All fliegt. ESA-Chef Josef Aschbacher feiert dies als "entscheidenden Schritt"

Mehr Wettbewerb

Problemkind Ariane 6

Zusammenfassung ArianeSpace verliert Monopol bei ESA-Trägerraketen

Ariane 5 galt als zuverlässiges Startsystem

Neue Ariane 6 kann kaum mit Konkurrenz mithalten

ESA-Mitglieder forcieren mehr Wettbewerb

Arianespace-Chef Sion zeigt sich anpassungsfähig

Ariane 6 nicht wiederverwendbar und teurer

Airbus-Chef Faury warnt vor Fragmentierung

Bisher waren die Ariane-Launcher eine feste Größe im europäischen Raumfahrtprogramm. Zuletzt hatte die Ariane 5 lange als zuverlässigstes Startsystem der Welt den größten Teil der Starts bewältigt. Seit Jahren wächst allerdings die Unzufriedenheit mit dem Hersteller - denn die neue Ariane 6 scheint nur noch bedingt mit den Systemen anderer Anbieter konkurrieren zu können. So wurde etwa der Ansatz, die Startkosten mit wiederverwendbaren Komponenten herunterzudrücken, völlig verschlafen.Die ESA-Mitgliedsstaaten haben daher beschlossen, mehr Wettbewerb einzuführen. Arianespace und ihre Partner Airbus und Safran werden dadurch ordentlich unter Druck geraten. "Wenn sie eine sehr wettbewerbsfähige Trägerrakete haben, dann sind sie im Rennen. Aber es gibt keine Garantie", erklärte Aschbacher gegenüber der Wirtschaftszeitung Financial Times Bei dem Launcher-Hersteller gibt man sich derzeit noch optimistisch. "Die Regeln ändern sich, wir werden uns anpassen", sagte Firmenchef Martin Sion. "Wir sind an den Wettbewerb gewöhnt." Ob es hinter den Kulissen aber auch so entspannt aussieht, dürfte fraglich sein. Immerhin hat das Unternehmen bereits vier Jahre Verspätung bei der neuen Ariane 6.Und diese Trägerrakete ist beispielsweise mit den Systemen des US-Konkurrenten SpaceX nur bedingt konkurrenzfähig. Die Ariane 6 ist nicht wiederverwendbar und Starts sind dadurch deutlich teurer als Raumflüge mit der Falcon 9 des Wettbewerbers."Als einer der beiden Anteilseigner sind wir besorgt, denn Ariane ist heute der etablierte Anbieter", erklärte Airbus-Chef Guillaume Faury. Er räumte ein, dass Europa einen "marktorientierten" Weg finden müsse, um mit kostengünstigeren Anbietern wie SpaceX zu konkurrieren, schlug aber vor, die Ariane nicht zugunsten einer Reihe konkurrierender Programme aufzugeben. Eine Fragmentierung wäre "eine Katastrophe", sagte er.