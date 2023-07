Weltpremiere: China gelingt erster Start einer Methan-Rakete

China ist nicht nur dabei, schnell zu anderen Raumfahrt-Nationen aufzuholen, sondern setzt jetzt auch eigene Akzente. Erstmals hat man es geschafft, eine Trägerrakete mit Flüssigsauerstoff (LOX)/Methan-Technologie erfolgreich zu starten.

Entsprechende Systeme wurden immer wieder thematisiert - bis hin in die frühen Anfänge der modernen Raketentechnik vor hundert Jahren. Auch in den USA und Europa arbeitet man aktuell an entsprechenden Triebwerken, da Methan weniger umweltschädlich, sicherer und billiger ist als die meisten anderen Raketentreibstoffe. Hinzu kommt, dass es sich auch gut für wiederverwendbare Launcher eignet.Vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas startete am heutigen Morgen um 9 Uhr Ortszeit die Trägerrakete Zhuque-2 und konnte ihren Flug planmäßig durchführen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf chinesische Medien. Es handelt sich damit um die erste Methan-LOX-Rakete, die es in den Orbit geschafft hat.Entwickelt wurde der Launcher von LandSpace, einer der ersten privatwirtschaftlichen Firmen, die in China im Raumfahrtsektor aktiv sind. Die chinesische Regierung hatte es erst seit dem Jahr 2014 zugelassen, dass auch private Firmen in dem Bereich aktiv werden. Bereits im Dezember letzten Jahres gab es einen ersten Startversuch mit der neuen Technologie, der aber scheiterte. Die darauffolgenden Monate nutzte man, um die Daten aus dem Test auszuwerten und den zweiten Launcher entsprechend zu verbessern.Neben LandSpace hat es bisher nur ein weiteres chinesisches Unternehmen geschafft, selbst entwickelte Flüssigtreibstoff-Raketen in den Orbit zu bringen. Zuvor hatte das schon Beijing Tianbing Technology geschafft. Die Firma setzt aber auf ein Kerosin-Sauerstoff-System, das wesentlich weniger umweltfreundlich ist. Aber auch diese Technologie erlaubt die erneute Betankung und Wiederverwendung der Raketenstufen.