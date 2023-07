Twitter-Chaos: Limit für angezeigte Beiträge macht Dienst unbenutzbar

Bei Twitter geht es wieder drunter und drüber: Kurz nachdem nicht eingeloggte Nutzer vom Lesen von Tweets ausgesperrt wurden, hat das Unternehmen überraschend die Zahl der täglich angezeigten Tweets eingeschränkt - das gilt auch für Bezahlkunden.

KI-Unternehmen spähen "riesige Datenmengen" aus

Limit soll erhöht werden

Zusammenfassung Twitter hat ein Limit für tägl. angezeigte Tweets eingeführt

Nicht-verifiziert: 600, neue Konten: 300, verifiziert: 6000.

Limit vorübergehend, um Netzwerk nicht zu überlasten

KI-Unternehmen spähen angeblich große Datenmengen aus.

Limit soll in Zukunft wieder leicht steigen.

Twitter nutzt verschiedene Cloud-Dienste, unter anderem Google

Musk weigert sich, Rechnungen zu bezahlen.

Wie so oft startete die neue Einschränkung bei Twitter ohne eine vorherige Ankündigung. Nutzer beschwerten sich seit dem 1. Juli über Fehlermeldungen, sie hätten ihr tägliches Limit angezeigter Tweets bereits erreicht. Und tatsächlich: Twitter hat ein Limit eingeführt.Verifizierte Konten können laut Twitter-Chef Elon Musk derzeit nur noch 6000 Beiträge pro Tag sehen, für nicht verifizierte Konten sind es 600 täglich, neue und unverifizierte Konten können sogar nur noch 300 Beiträge pro Tag sehen.Musk erklärte, es sei eine vorübergehende Maßnahme, die ergriffen wurde, um das Netzwerk nicht zu überlasten und machte dabei KI-Unternehmen verantwortlich, die "riesige Datenmengen" ausspähen.Musk erläuterte zudem, dass die Höchstzahl der Tweets für verifizierte Nutzer "bald" auf 8000, für nicht verifizierte Nutzer auf 800 und für neue, nicht verifizierte Konten auf 400 Tweets steigen würden. Damit sieht es so aus, als ob uns diese Limits vorerst erhalten bleiben werden. Musk hatte bereits Ende Juni davon gesprochen, dass "mehrere hundert Organisationen Twitterdaten extrem aggressiv abfragten, bis zu dem Punkt, an dem es die tatsächliche Nutzererfahrung beeinträchtigte."Wer bisher gern durch Twitter-Beiträge scrollte, wird nun schnell an das Limit stoßen. Der Dienst dürfte damit für viele Nutzer unbenutzbar beziehungsweise unbrauchbar werden, da man das Limit schnell erreichen kann. Musk selbst schätzte, dass man auf 6000 Tweets schon in etwas über einer Stunde kommen kann.Interessant ist in dem Zusammenhang allerdings auch die zeitliche Nähe zu den befürchteten Problemen, da Musk sich weigert, seine Rechnungen bei Google zu bezahlen Twitter nutzt verschiedene Cloud-Dienste, unter anderem sicherheitsrelevante Angebote von Google. Experten befürchteten bereits, dass ohne die Google-Unterstützung Spam überhandnehmen könnte.