Twitter: Übersetzungsfunktion erst kaputt, jetzt komplett verschwunden

Twitter ist "lost in Translation". Eigentlich hat Twitter eher die Translation verloren. Nachdem die eingebaute Übersetzungsfunktion gestern über einen langen Zeitraum schlicht nicht mehr funktioniert hatte, hat man das Feature jetzt kurzerhand vollständig entfernt.

Funkstille des Betreibers schürt Spekulationen

Zusammenfassung Twitter hat Übersetzungsfunktion entfernt - keine Gründe genannt

Vermutungen über Gründe: Jahrestag Massaker, Musk in China, Kosten

Eingebaute Funktion nutzte Bing/Google Translate

Nutzer aus zahlreichen Ländern beklagen Verschwinden

Musk lobt Tesla-Angestellte in China - keine Äußerung zu Übersetzung

Könnte tiefergreifende Umstellung geplant sein - Abschaltung vorübergehend?

Jasmin Sessler / Unsplash

Der von Milliardär Elon Musk übernommene Mikro-Blogging-Dienst Twitter kann jetzt gar keine Übersetzungen mehr für fremdsprachige Tweets liefern. Tausende Nutzer aus zahlreichen Ländern beklagen seit gestern, dass die Übersetzungsfunktion vollkommen verschwunden ist.Gründe oder gar eine Lösung des Problems nennt Twitter bisher weder auf seinen Support-Seiten, noch über die offiziellen Support-Accounts. Auch Elon Musk, der derzeit offenbar eine Tour durch China unternimmt, hat sich bisher zu dem Thema nicht geäußert, sondern lobt in Tweets, die es auf wundersame Art und Weise durch die "Great Firewall of China" schaffen, nur die Arbeit der dortigen Tesla-Angestellten.Twitter bot seit vielen Jahren eine integrierte Funktion, mit der sich Posts von Nutzern, die in einer anderen Sprache verfasst wurden, mit einem simplen Klick auf eine entsprechende Schaltfläche unterhalb des Posts übersetzen und somit leicht verständlich machen ließen. Nachdem man das Ganze anfangs mithilfe des Bing Translator realisiert hatte, wechselte Twitter später zu Google Translate als Dienstleister.Über die Gründe für das plötzliche Ende der eingebauten Übersetzungsfunktion von Twitter wird nun natürlich viel spekuliert. Manche Beobachter vermuten, dass der bevorstehende Jahrestag des Massakers an Studenten auf dem "Platz des Himmlischen Friedens" in Peking eine Rolle spielen könnte. Andere bringen den Schritt mit dem Aufenthalt von Musk in China in Verbindung, wo bekanntermaßen eine weitreichende Zensurmaschinerie betrieben wird.Andererseits wäre auch denkbar, dass die Abschaltung der Übersetzungsfunktion einfach der Kostensenkung dient, denn Twitter dürfte Google durchaus einige Kosten für die Verwendung der Schnittstellen von Google Translate zahlen müssen. Denkbar wäre auch, dass man eine tiefergreifende Umstellung plant und die Abschaltung der eingebauten Übersetzungsfunktion deshalb notwendig und nur von kurzer Dauer sein könnte. Vielleicht hat bei Twitter auch jemand einfach nur die Rechnung nicht bezahlt.